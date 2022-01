Trainer Julian Nagelsmann van Bayern München heeft donderdag fel van zich afgebeten op een persconferentie. De 34-jarige Duitser is niet bepaald blij met mediaberichten waarin de technische staf van de koploper in de Bundesliga deels de schuld krijgt van de corona-uitbraak binnen de selectie.

"Ik heb hier een duidelijke mening over: ik ben geen leraar, maar een trainer", zei Nagelsmann. "Onze spelers zijn volwassen en verantwoordelijk voor hun eigen leven."

"We hebben dezelfde regels en aanbevelingen als de afgelopen twee jaar gehanteerd. Natuurlijk wil je dat iedereen gezond blijft, maar hoe kunnen we spelers verbieden om vakantie te nemen? Volgens de wet is dat niet eens toegestaan."

Bayern is flink getroffen door het coronavirus. Negen spelers zijn momenteel besmet, waardoor Nagelsmann flink moet improviseren bij de competitiehervatting. De coach heeft met de zestienjarigen Arijon Ibrahimovic en Paul Wanner zelfs twee junioren in zijn selectie opgenomen voor het thuisduel van vrijdag met Borussia Mönchengladbach.

Volgens Nagelsmann hebben spelers ook vakantie nodig om de batterij weer op te laden. "Er bestaat ook zoiets als psychologisch herstel. Dayot Upamecano vloog bijvoorbeeld naar Senegal om zijn familie te zien. Als ik hem dat verbied, moet ik dat ook doen bij een speler die maar 10 kilometer moet reizen voor familiebezoek."

Vanwege het grote aantal coronabesmettingen binnen de selectie wil Bayern de wedstrijd tegen Gladbach uitstellen. 'Der Rekordmeister' is daarover in gesprek met de Duitse voetbalbond.

