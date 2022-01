Stefan de Vrij sleept zijn voormalige zaakwaarnemer Sports Entertainment Group (SEG) voor de rechter, zo meldt onder meer De Telegraaf donderdag. De Oranje-international zou een schadeclaim van 22 miljoen euro hebben ingediend tegen SEG.

Volgens de 29-jarige De Vrij heeft SEG onrechtmatig gehandeld tijdens zijn transfer van Lazio naar zijn huidige club Internazionale in 2018. De verdediger verkaste destijds voor 40 miljoen euro naar de formatie uit Milaan.

Via de rechter eist De Vrij de commissie van SEG terug en claimt hij daarnaast een salarisverhoging met terugwerkende kracht. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die in handen zijn van De Telegraaf.

Uit die stukken blijkt dat De Vrij zijn voormalige makelaar afgelopen zomer heeft gedagvaard en een schadevergoeding vordert wegens onrechtmatige verrijking. In februari komt de zaak op zitting in Amsterdam.

SEG-bestuurder Kees Vos noemt de claim van De Vrij "lachwekkend" en vindt dat die "kant noch wal raakt". "Hij heeft zich door derden laten influisteren dat wij er niks aan mogen verdienen en is dat ook gaan geloven", zegt Vos.

De Vrij is bezig aan zijn vierde seizoen bij Inter, waarmee hij vorig seizoen landskampioen werd. Hij is een vaste waarde bij de 'Nerazzurri', die momenteel aan kop gaan in de Serie A.

