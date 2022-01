Rick Karsdorp heeft donderdag in de Serie A met AS Roma met 3-1 verloren op bezoek bij AC Milan. De rechtsback had een basisplek bij de ploeg van trainer José Mourinho, maar moest het veld in de tweede helft met een rode kaart verlaten.

De 26-jarige Karsdorp kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Milan-verdediger Theo Hernández. Het betekende de eerste rode kaart in de Serie A voor de drievoudig international van Oranje.

AS Roma keek op dat moment al tegen een 2-1-achterstand aan. Olivier Giroud en Junior Messias hadden de thuisploeg met doelpunten in de achtste en zeventiende minuut een perfecte start bezorgd. Tammy Abraham maakte vlak voor rust de aansluitingstreffer namens Roma.

AC Milan profiteerde vrij snel na de uitsluiting van Karsdorp van het overtal. Alessandro Florenzi schoot een minuut na de rode kaart nog op de lat, maar in de 82e minuut werd de eindstand door Rafael Leão op 3-1 bepaald.

In de absolute slotfase verzuimde invaller Zlatan Ibrahimovic vanaf 11 meter de zege op de nummer zeven van de Serie A nog meer glans te geven. De Zweed stuitte op doelman Rui Patrício en scoorde slechts drie van zijn laatste acht strafschoppen in dienst van AC Milan.

De 'Rossoneri' naderen koploper Internazionale dankzij de zege tot op één punt. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries reisde eerder op de dag af naar Bologna, waar de tegenstander niet op het veld verscheen vanwege een groot aantal coronabesmettingen binnen de selectie. Om 21.00 uur is er wel afgetrapt bij de topper tussen Juventus en Napoli.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweede om de tweede gele kaart van Rick Karsdorp te bekijken.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.