Rick Karsdorp heeft donderdag in de Serie A met AS Roma met 3-1 verloren op bezoek bij AC Milan. De rechtsback had een basisplek bij de ploeg van trainer José Mourinho, maar moest het veld in de tweede helft met een rode kaart verlaten. Juventus speelde met Matthijs de Ligt in de basis gelijk tegen Napoli: 1-1.

De 26-jarige Karsdorp kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Milan-verdediger Theo Hernández. Het betekende de eerste rode kaart in de Serie A voor de drievoudig international van Oranje.

AS Roma keek op dat moment al tegen een 2-1-achterstand aan. Olivier Giroud en Junior Messias hadden de thuisploeg met doelpunten in de achtste en zeventiende minuut een perfecte start bezorgd. Tammy Abraham maakte vlak voor rust de aansluitingstreffer namens Roma.

AC Milan profiteerde vrij snel na de uitsluiting van Karsdorp van het overtal. Alessandro Florenzi schoot een minuut na de rode kaart nog op de lat, maar in de 82e minuut werd de eindstand door Rafael Leão op 3-1 bepaald.

In de absolute slotfase verzuimde invaller Zlatan Ibrahimovic vanaf 11 meter de zege op de nummer zeven van de Serie A nog meer glans te geven. De Zweed stuitte op doelman Rui Patrício en scoorde slechts drie van zijn laatste acht strafschoppen in dienst van AC Milan.

De 'Rossoneri' naderen koploper Internazionale dankzij de zege tot op één punt. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries reisde eerder op de dag af naar Bologna, waar de tegenstander niet op het veld verscheen vanwege een groot aantal coronabesmettingen.

Topper eindigt onbeslist

Met Matthijs de Ligt in de basis begon Juventus in Turijn nog redelijk aan het duel met Napoli. De thuisploeg kreeg mogelijkheden via Weston McKennie en Federico Chiesa, maar het was Napoli dat via Dries Mertens de score opende.

De oud-speler van onder meer FC Utrecht en PSV passeerde Juventus-doelman Wojciech Szczesny met een laag schot en ook De Ligt kon de poging van de Belg op de doellijn niet keren. Het betekende voor Mertens zijn zesde competitietreffer van het seizoen.

De 24-jarige Chiesa zorgde kort na rust met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker van Juventus, waarna beide ploegen in het vervolg van het duel weinig kansen creëerden.

Zowel Juventus als Napoli schiet weinig op met het 1-1-gelijkspel. 'Juve' blijft met 35 punten in de subtop staan, terwijl Napoli met 40 punten achter Internazionale en AC Milan op de derde plek staat.

Atlético bekert simpel verder

Atletico Madrid liet zich in het Spaanse bekertoernooi niet verrassen door het eveneens uit de hoofdstad afkomstige Rayo Majadahonda, dat op het derde niveau uitkomt.

De nummer vier van La Liga kwam geen moment in de problemen en stond dankzij doelpunten van Matheus Cunha, Renan Lodi en Luis Suárez halverwege al op een 0-3-voorsprong. Antoine Griezmann en João Félix voerden de score na rust verder op tot 0-5.

Villarreal liet zich zonder de niet fitte Arnaut Danjuma Groenveld wél verrassen. De Europa League-winnaar van het afgelopen seizoen verloor met 1-2 op bezoek bij Sporting Gijón, de nummer twaalf van het tweede niveau.

FC Barcelona en Real Madrid voegden zich eerder al bij de laatste zestien van het bekertoernooi. De Catalanen wonnen woensdag met 1-2 van derdedivisionist Linares en 'De Koninklijke' schakelde met Alcoyano eveneens een derdeklasser uit.

