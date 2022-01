Feyenoord vertrekt vrijdag toch niet naar Spanje voor een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. De club acht het onverstandig om voor een training en wedstrijd af te reizen naar het Spaanse Marbella, melden de Rotterdammers donderdag op de clubsite.

Feyenoord zag door meerdere coronabesmettingen binnen de eigen staf en selectie eerder deze week al af van het geplande trainingskamp dat afgelopen maandag van start had moeten gaan. Wel was toen het streven om het oefenduel met de regerend Belgisch landskampioen door te laten gaan.

"De club acht het nu onverstandig om voor een training en wedstrijd af te reizen naar het Marbella Football Center, waar op dit moment meerdere ploegen uit verschillende landen op trainingskamp zijn", schrijven de Rotterdammers.

Op het trainingscomplex zou de ploeg van trainer Arne Slot het opnemen tegen het Club Brugge van Alfred Schreuder. Bij meerdere ploegen die zich op deze locatie voorbereiden op de tweede seizoenshelft zijn de afgelopen dagen nieuwe coronagevallen geconstateerd.

Feyenoord bereidt zich in Nederland verder voor op de tweede seizoenshelft. De nummer drie van de Eredivisie hervat de competitie op zaterdag 15 januari met een thuiswedstrijd tegen Vitesse, dat het trainingskamp in Portugal vroegtijdig afbrak.

Ajax moest het trainingskamp in Portugal staken. Ajax moest het trainingskamp in Portugal staken. Foto: Pro Shots

Ook PSV en Ajax moesten voorbereiding omgooien

Naast Feyenoord moesten ook PSV en Ajax de plannen voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft omgooien. De Eindhovenaren zouden net als Feyenoord oorspronkelijk naar Marbella afreizen, maar zagen daarvan af vanwege een groot aantal coronabesmettingen.

Ajax reisde wel af naar Zuid-Europa, maar de Amsterdammers kozen "uit preventief oogpunt" om na twee dagen terug te keren. Bij vertrek testten alle spelers nog negatief, maar na twee dagen werden meerdere positieve coronatests afgenomen bij de nummer twee van de Eredivisie.

Van alle Eredivisie-clubs bevindt nu alleen AZ zich nog in het buitenland. De Alkmaarders zijn in Valencia, waar ze het vrijdag opnemen tegen het Belgische AA Gent.

De Eredivisie wordt vrijdag 14 januari hervat met het duel tussen hekkensluiter PEC Zwolle en Willem II. Ajax begint met een uitduel met FC Utrecht en PSV gaat in het eerste duel na de winterstop op bezoek bij FC Groningen.

