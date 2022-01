Sarina Wiegman staat op de shortlist van de FIFA voor de verkiezing van beste coach in het vrouwenvoetbal in 2021. De voormalige bondscoach van de Oranjevrouwen neemt het op tegen Lluís Cortés (FC Barcelona) en Emma Hayes (Chelsea).

De 52-jarige Wiegman behoorde de afgelopen jaren ook telkens tot de drie genomineerden en stelde de prijs in 2017 en 2020 veilig. De Haagse was in 2021 tot en met de Olympische Spelen bondscoach van de Oranjevrouwen, die in Tokio in de kwartfinales werden uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Na de Olympische Spelen ging Wiegman aan de slag als bondscoach van de Engelse voetbalsters. Op 30 november boekten de Engelse vrouwen hun grootste zege ooit door Letland met liefst 20-0 te verslaan.

Bij de mannen gaat de strijd tussen Josep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) en Roberto Mancini (Italië). Guardiola leidde City naar de landstitel en de League Cup, Chelsea won onder Tuchel de Champions League en onder Mancini werd Italië afgelopen zomer Europees kampioen.

De winnaars worden bepaald door een jury met daarin onder anderen alle bondscoaches en aanvoerders van de nationale teams (mannen en vrouwen). De prijzen worden uitgereikt bij het FIFA-gala op 17 januari in Zürich.

De wereldvoetbalbond maakt vrijdag bekend wie er nog kans maken op de titel Speler van het Jaar en Speelster van het Jaar. Arsenal-spits Vivianne Miedema was een van de namen op de longlist met in totaal dertien namen.

