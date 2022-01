Vitesse heeft besloten om het trainingskamp in Portugal per direct te verlaten. Meerdere selectieleden zijn donderdag positief getest op het coronavirus.

De coronabesmettingen kwamen in de ochtend naar boven dankzij sneltests. Voor vertrek naar Portugal en tijdens de eerste dagen van het trainingskamp waren de (PCR-)testuitslagen van de gehele groep negatief. Er werd elke dag getest.

Vitesse keert donderdag nog terug naar Nederland om geen risico's te nemen met het oog op de hervatting van de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch vervolgt het seizoen op zaterdag 15 januari met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Woensdag maakte Ajax al bekend het trainingskamp in Portugal te verlaten vanwege een aantal positieve coronatests. De Amsterdammers waren maandag naar de Algarve vertrokken.

Vitesse breekt het trainingskamp in Portugal per direct af. Vitesse breekt het trainingskamp in Portugal per direct af. Foto: Pro Shots

PSV en Feyenoord zagen af van trainingsweek in buitenland

PSV constateerde voor vertrek naar het Spaanse Marbella al coronabesmettingen binnen de selectie en bleef in Eindhoven. Feyenoord besloot eveneens af te zien van een trainingsweek in Spanje, al vliegen de Rotterdammers vrijdag wel naar Zuid-Europa voor het oefenduel met Club Brugge van een dag later. Bij die wedstrijd zijn zelfs toeschouwers welkom.

Volgens de Gelderlander wil ook NEC uit voorzorg terugkeren naar Nederland. De Nijmegenaren zitten nu nog in Spanje en zouden daar zaterdag vertrekken, maar het plan is nu om die vlucht te vervroegen.

Het is nog niet duidelijk of de coronabesmettingen bij de Eredivisie-clubs van invloed zullen zijn op de hervatting van de competitie. De tweede seizoenshelft gaat in het weekeinde van 14, 15 en 16 januari van start.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.