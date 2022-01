Bologna is donderdagmiddag zoals aangekondigd niet komen opdagen voor het competitieduel met Internazionale. De middenmoter in de Serie A wordt geteisterd door coronabesmettingen en vroeg tevergeefs of de wedstrijd verplaatst kon worden.

Door een uitbraak van COVID-19 binnen de selectie moeten alle spelers van Bologna tot en met 9 januari in quarantaine. Hoewel er geen spelers beschikbaar zijn, weigerde de Serie A het duel uit te stellen.

Het Internazionale van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij moest daardoor in de wetenschap dat er geen tegenstander op het veld zou verschijnen toch naar Stadio Renato Dall'Ara afreizen. Na 45 minuten wachten werd de wedstrijd officieel afgelast. De spelers van Inter maakten er uiteindelijk een trainingspartij van.

"We bevestigen dat Bologna er klaar voor was om de wedstrijd te spelen, maar dat dat niet mocht", zegt directeur Giuseppe Marotta van Internazionale. "We zitten in een noodsituatie en toch is er totaal geen duidelijkheid. Er moet een protocol komen dat situaties als deze kan voorkomen."

Voor de appgebruikers: bekijk de beelden uit Bologna, waar Internazionale een trainingspartij afwerkt terwijl de ploeg de reglementaire 45 minuten uitzit.

Nog drie ploegen kunnen niet in actie komen

Het tafereel in Bologna zal vandaag ook te zien zijn bij Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia en Fiorentina-Udinese. De selecties van Torino, Salernitana en Udinese zitten, net als die van Bologna, in quarantaine.

Vorig seizoen ging de wedstrijd tussen Juventus en Napoli niet door vanwege positieve tests bij de ploeg uit Napels. Napoli mocht van de lokale gezondheidsautoriteiten niet afreizen, maar werd desondanks bestraft met een punt aftrek en een reglementaire nederlaag.

Na een lange beroepsprocedure stelde het Italiaans olympisch comité Napoli in het gelijk. De club kreeg daardoor geen punt aftrek en het duel werd overgespeeld. Door dat precedent lijkt het erop dat ook Bologna, Torino, Salernitana en Udinese met succes in beroep kunnen gaan.

