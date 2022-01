Josep Guardiola is voorlopig niet beschikbaar bij Manchester City. De Spaanse manager heeft het coronavirus opgelopen. Ook zijn assistent en landgenoot Juanma Lillo is besmet.

Net als bij veel andere Engelse clubs zijn de coronazorgen groot bij City. Bij de club is nu sprake van 21 coronabesmettingen, waarvan 7 bij spelers. De overige veertien besmette personen zijn stafleden en medewerkers.

Guardiola is niet de eerste manager van een Engelse topclub die recent positief is getest op het coronavirus. Onlangs moesten Arsenal-trainer Mikel Arteta en Liverpool-coach Jürgen Klopp al wedstrijden missen.

Ondanks de zorgen over het grote aantal besmettingen gaat het voetbal in Engeland vooralsnog gewoon door. Wel werd woensdag bijvoorbeeld gehoor gegeven aan het verzoek van het flink getroffen Liverpool om het komende League Cup-duel met Arsenal te verzetten.

Voor Guardiola zal in ieder geval de FA Cup-wedstrijd van vrijdag tegen Swindon Town te vroeg komen. De eerstvolgende wedstrijd daarna is volgende week zaterdag, wanneer in het eigen Etihad Stadium de topper tegen Chelsea op het programma staat.

Manchester City is onder Guardiola bezig aan een uitstekend seizoen. 'The Citizens' gaan halverwege riant aan kop in de Premier League en overwinterden in de Champions League, waarin Sporting CP de tegenstander is bij het ingaan van de knock-outfase.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.