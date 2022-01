Trainer Henk de Jong mag zijn werkzaamheden bij SC Cambuur vanaf vrijdag weer geleidelijk oppakken. De 57-jarige Fries zit al sinds december vanwege gezondheidsklachten thuis.

"Er is begin december een vrij grote cyste diep in mijn hoofd gevonden. Dat was schrikken. Ik ben fantastisch geholpen en de doktoren hebben mij geadviseerd om de cyste te laten zitten. Als er weer klachten komen, kunnen ze daar zonder een ingrijpende operatie wat aan doen", zegt De Jong donderdag in een videoboodschap.

"Dat betekent dat ik alles weer rustig mag opbouwen. Vanaf morgen (vrijdag, red.) zal ik zo nu en dan op de club zijn en ook rondom de wedstrijden ben ik er weer bij. Ik zal het wel rustig moeten opbouwen, daar heb ik tijd voor nodig. Dat voel ik ook."

De Jong ontbrak op 4 december in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-6) voor het eerst en miste daarna nog drie Eredivisie-duels - waaronder de derby tegen sc Heerenveen - en de verloren wedstrijd tegen NEC in de TOTO KNVB Beker. Zijn taken werden overgenomen door assistent-trainer Pascal Bosschaart.

"Ik moet kijken hoe ik mijn leven op dit moment ga inrichten", zegt De Jong. "Ik zal ook minder gaan doen. Dus geen lezingen en geen bijeenkomsten. De interviews worden ook eerst nog door Pascal Bosschaart gedaan. Ik zal mijn telefoongebruik ook moeten veranderen, want dat kost uren per dag."

De eerste wedstrijd van Cambuur na de winterstop is op 16 januari, als Sparta Rotterdam op bezoek komt in Leeuwarden. De ploeg van De Jong bezet halverwege het seizoen de verdienstelijke achtste plek in de Eredivisie.

