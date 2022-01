Feyenoord heeft donderdag tijdelijk afscheid genomen van Francesco Antonucci. De 22-jarige Belgische spelmaker gaat voor de derde keer in zijn loopbaan op huurbasis voor FC Volendam spelen.

Antonucci werd in het seizoen 2019/2020 als speler van AS Monaco al gehuurd door Volendam. In de zomer van 2020 werd de oud-jeugdspeler van Ajax vervolgens voor ruim 2 miljoen euro vastgelegd door Feyenoord.

In Rotterdam slaagde Antonucci er nog niet in om door te breken. Hij deed tot dusver slechts één keer kort mee in de hoofdmacht - dat was begin dit seizoen in de Europese uitwedstrijd tegen FC Drita - en werd vorig seizoen ook al uitgeleend aan Volendam.

Nu gaat de voormalig Belgisch jeugdinternational dus opnieuw aan de slag bij de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Als Volendam promoveert, dan blijft hij een extra seizoen voor 'het andere Oranje' spelen.

Arnesen: 'Hij is gebaat bij speeltijd'

Feyenoord hoopt dat een nieuwe periode bij FC Volendam hem een zet in de goede richting kan geven. "Franco heeft mede door wat fysieke ongemakken een valse start bij ons gemaakt. Daardoor is het voor hem lastig gebleken om tot veel minuten te komen in het eerste elftal van Feyenoord", zegt technisch directeur Frank Arnesen.

"Bij FC Volendam, zijn oude club die hij goed kent en waar hij tot wasdom is gekomen, maakt hij meer kans op speeltijd. En dat is precies waar Franco op dit moment het meeste bij gebaat is."

Arnesen is momenteel aan het doorselecteren bij Feyenoord. In de afgelopen dagen werden ook de overbodige Mark Diemers (Hannover 96) en Christian Conteh (FC Dordrecht) al verhuurd.

De Rotterdammers hopen daarnaast een nieuwe middenvelder te verwelkomen. Na het mislopen van Joey Veerman, die voor PSV koos, wordt nu gehoopt op de komst van Riechedly Bazoer van Vitesse.

