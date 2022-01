Chelsea-manager Thomas Tuchel is zeer te spreken over de manier waarop Romelu Lukaku woensdagavond speelde in het League Cup-duel met Tottenham Hotspur (2-0-zege). De spits werd zondag nog buiten de selectie gelaten vanwege kritische uitspraken in een interview, maar hij mocht tegen de 'Spurs' weer starten.

"Ik ben heel blij met zijn spel", zegt de 48-jarige Tuchel op de site van Chelsea. "Romelu was sterk, betrokken bij het spel en hij toonde de bereidheid om mee te verdedigen. Dat laatste was vooral heel belangrijk. Hij gebruikte ook zijn lichaam goed en was telkens gevaarlijk voor ons."

De 28-jarige Lukaku deed vorige week het nodige stof opwaaien door een controversieel interview met Sky Italia. De Belg zei onder meer dat hij zich momenteel niet gelukkig voelt bij Chelsea, dat hij geen fan is van het spelsysteem van Tuchel en dat hij op korte termijn weer terug wil keren bij Internazionale.

Tuchel besloot Lukaku vanwege diens uitspraken niet op te nemen in zijn selectie voor de wedstrijd tegen Liverpool (2-2) van afgelopen zondag. De spits trainde dinsdag wel weer mee en ging woensdag uitgebreid door het stof, waarna hij tegen Tottenham weer aan de aftrap stond.

"Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat Romelu het goed zou doen, want hij kan heel goed omgaan met druk en tegenslag", aldus Tuchel. "Hij oogde relaxed nadat we samen gesproken hadden. Ik vond hem relaxed genoeg om in actie te kunnen komen en zo'n prestatie neer te zetten."

Lukaku stond de hele wedstrijd in het veld tegen Tottenham, maar kwam niet tot scoren op Stamford Bridge. De return in de halve finales van de League Cup staat volgende week op het programma in Londen.

