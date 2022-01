Jürgen Locadia heeft zich donderdag transfervrij verbonden aan VfL Bochum. De voormalige PSV-spits begint in Duitsland aan zijn vierde buitenlandse avontuur in vier jaar tijd en gaat voor de tweede keer aan de slag in de Bundesliga.

Begin 2018 verkaste Locadia voor 17 miljoen euro van PSV naar Brighton & Hove Albion, waar de geboren Emmenaar de verwachtingen niet kon waarmaken. Hij werd een half seizoen uitgeleend aan Hoffenheim en speelde ook anderhalf jaar op huurbasis voor FC Cincinnati.

In totaal speelde Locadia 46 wedstrijden voor Brighton, dat hem nu definitief van de hand heeft gedaan. De 28-jarige spits kwam tot zes doelpunten en twee assist namens de huidige nummer negen van de Premier League.

Locadia heeft tot komende zomer getekend bij Bochum, dat hoog opgeeft van zijn kwaliteiten. "We zijn heel blij dat we zo'n internationaal ervaren speler hebben kunnen contracteren", zegt directeur Sebastian Schindzielorz. "Hij kent de Bundesliga en voegt echt iets toe."

Bij Bochum hoopt Locadia vooral weer ritme op te doen. "Ik ben blij dat deze transfer gelukt is", aldus de Nederlander, die twee keer kampioen werd met PSV. "Ik heb de laatste tijd weinig gespeeld en hoop natuurlijk dat dit bij Bochum gaat veranderen."

De eerstvolgende wedstrijd van Bochum, dat twaalfde staat in de Bundesliga, is zondag. Nummer dertien VfL Wolfsburg komt dan op bezoek.

