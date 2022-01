Chelsea heeft woensdag in de eerste wedstrijd van het tweeluik met stadgenoot Tottenham Hotspur een stap richting de finale van de League Cup gezet. Op Stamford Bridge wonnen 'The Blues' met de in genade aangenomen Romelu Lukaku in de basis eenvoudig met 2-0.

De 28-jarige Lukaku keerde terug in de ploeg van manager Thomas Tuchel, nadat hij eerder voor het Premier League-duel met Liverpool nog buiten de selectie was gelaten vanwege een kritisch interview over zijn situatie bij Chelsea. De Belg bood dinsdag nog publiekelijk zijn excuses aan voor de uitspraken.

Lukaku kon geen hoofdrol opeisen, maar zag zijn ploeg wel een goede uitgangspositie verschaffen voor de return van de halve finale tegen de ploeg van manager Antonio Conté, met wie de spits vorig jaar bij Internazionale nog landskampioen werd.

Chelsea profiteerde op Stamford Bridge volop van geblunder in de defensie van Tottenham. Al binnen vijf minuten kon Marcos Alonso ploeggenoot Kai Havertz in scoringspositie brengen na balverlies van Japhet Tanganga. De Duitser schoot raak via het been van Davinson Sánchez.

Hakim Ziyech stond bij Chelsea in de basis. Foto: Getty Images

Ziyech betrokken bij tweede doelpunt

Ook het tweede doelpunt van de thuisploeg kwam tot stand na geklungel bij de 'Spurs'. Na een scherpe vrije trap van basisklant Hakim Ziyech was Tottenham-verdediger Tanganga opnieuw de schlemiel. Hij kopte de bal tegen ploeggenoot Ben Davis aan, die niets meer kon doen en zijn eigen doelman passeerde: 2-0.

In het restant van het duel bleek Tottenham zonder de geblesseerde Steven Bergwijn niet in staat om de aansluitingstreffer te maken. Chelsea gaat daardoor volgende week met een comfortabele 2-0-voorsprong richting het Tottenham Hotspur Stadium voor de return.

De andere halve finale in het League Cup-toernooi gaat tussen Arsenal en Liverpool. Zij zouden elkaar donderdag voor het eerst treffen, maar dat duel is met een week uitgesteld vanwege een groot aantal coronabesmettingen bij Liverpool.