Ajax heeft woensdag het trainingskamp in Portugal per direct afgebroken. In de selectie van trainer Erik ten Hag zijn "enkele personen" positief getest op het coronavirus, waarop de club besloot om direct terug te keren naar Amsterdam.

Ajax was pas sinds maandag in de Algarve, waar de nummer twee van de Eredivisie zich tot en met zondag zou voorbereiden op de hervatting van de competitie en zondag een oefenwedstrijd tegen het Kroatische Hajduk Split zou spelen.

Vlak voor vertrek naar Portugal was iedereen van de groep van ruim zestig personen, bestaande uit spelers en stafleden, in het bezit van een negatieve testuitslag. Twee dagen later bleken in het hotel meerdere testuitslagen positief.

Het is niet duidelijk om wie en om hoeveel besmettingen het gaat. Ajax meldt dat "uit preventief oogpunt" is besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam. "Ajax wil geen risico's nemen", aldus de club in een summiere verklaring.

De spelers van Ajax stonden woensdag nog op het trainingsveld in Portugal. De spelers van Ajax stonden woensdag nog op het trainingsveld in Portugal. Foto: Getty Images

Ook PSV en Feyenoord bliezen trainingskamp af

Ajax is de volgende Eredivisie-club die zijn plannen heeft moeten omgooien vanwege coronabesmettingen in de selectie. Zo besloten PSV en Feyenoord niet naar Spanje af te reizen omdat een deel van de spelersgroep positief was getest op COVID-19. Feyenoord vliegt komend weekend nog wel naar Marbella voor een oefenwedstrijd tegen Club Brugge.

Sc Heerenveen besloot om dezelfde reden niet voor een trainingsweek naar Apeldoorn af te reizen en Heracles Almelo annuleerde twee vriendschappelijke wedstrijden in Duitsland. RKC ging de Belgische grens niet over voor de oefenwedstrijd tegen Anderlecht omdat de autoriteiten afraden om naar België te gaan.

Ajax zal zich nu in Nederland voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. De ploeg van Ten Hag, die één punt minder dan koploper PSV heeft, hervat de competitie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

