FC Barcelona is woensdag aan een blamage ontsnapt in de vierde ronde van de Copa del Rey. De gehavende ploeg van trainer Xavi keek bij rust tegen een achterstand aan tegen derdedivisionist Linares, maar won alsnog met 1-2. Invaller Frenkie de Jong viel geblesseerd uit.

Barcelona kampte met de nodige personele problemen, want Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Gavi, Philippe Coutinho, Abde Ezzalzouli, Alejandro Baldé, Ferran Torres en voormalig Ajax-speler Sergiño Dest ontbraken vanwege een positieve coronatest en Luuk de Jong wegens een schorsing.

Daarnaast miste Xavi ook nog Sergi Roberto, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Pedri en Ansu Fati door blessures. In het elftal kwam daardoor ruimte voor Dani Alves, die zijn eerste wedstrijd voor Barcelona sinds zijn terugkeer speelde.

Met vijf jeugdspelers en basisspelers als De Jong, Gerard Piqué en Ousmane Dembélé op de bank kende Barcelona een dramatische start tegen Linares, dat op het derde niveau van Spanje in dezelfde competitie actief is als het reserveteam van FC Barcelona. Hugo Díaz kopte na negentien minuten spelen raak.

Barcelona stelde daar amper wat tegenover, waarop Xavi in de rust ingreep en De Jong, Piqué en Dembélé inbracht. Met het drietal in de gelederen stelde Barcelona snel orde op zaken. Dembélé krulde de bal fraai in de verre hoek en bekroonde Ferran Jutglà een fraaie solo met het winnende doelpunt.

Vlak na de 1-2 van Jutglà werd De Jong naar de kant gehaald vanwege een blessure. De ernst en de aard van de blessure van de Oranje-international is nog niet bekendgemaakt door Barcelona, dat zaterdag met opnieuw een gehavende selectie op bezoek gaat bij Granada in La Liga.