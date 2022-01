Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa worstelen de voetbalclubs met de omikronvariant van het coronavirus. Ook in Duitsland, Italië, Engeland en Spanje worden de clubs geteisterd door corona-uitbraken in de kleedkamer, waardoor wedstrijden zijn afgelast en buitenlandse trainingskampen zoals bij Ajax, PSV en Feyenoord zijn geannuleerd. Een overzicht.

Na een uitgebreide testronde reisde de selectie van Ajax afgelopen maandag zonder coronagevallen af naar Portugal voor een trainingskamp, maar twee dagen later brak trainer Erik ten Hag de buitenlandse trip alweer af vanwege "enkele coronabesmettingen" in de selectie. Het is niet duidelijk hoeveel personen en wie er besmet zijn.

De snel veranderde coronasituatie bij Ajax staat symbool voor hoe de voetbalclubs in Nederland en Europa worstelen met de omikronvariant van het coronavirus, die veel besmettelijker blijkt dan de deltavariant. Ondanks de zogenoemde bubbels en de uitgebreide testrondes lukt het de clubs niet om het virus buiten de deur te houden.

Ook de selecties van PSV en Feyenoord werden onlangs getroffen door het coronavirus, waarop beide clubs hun trainingskamp in Spanje afzegden. Feyenoord reist komend weekend wel af naar Marbella voor een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Sc Heerenveen haalde zelfs een streep door de trainingsstage in Apeldoorn, omdat het onverantwoord zou zijn vanwege de corona-uitbraak in de selectie.

Manager Jürgen Klopp is een van de vele besmette personen bij Liverpool. Manager Jürgen Klopp is een van de vele besmette personen bij Liverpool. Foto: Getty Images

Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland worden clubs dagelijks geconfronteerd met corona-uitbraken. De beste voorbeelden daarvan zijn Liverpool en FC Barcelona. Bij Liverpool bleken drie spelers, manager Jürgen Klopp en zijn assistent Pepijn Lijnders besmet. Het bekerduel met Arsenal werd daarop uitgesteld, nadat in de Premier League al verschillende andere duels waren afgelast, en het trainingscomplex gesloten.

Bij FC Barcelona ging het helemaal van kwaad tot erger. De afgelopen dagen is het aantal besmette spelers opgelopen tot liefst elf, onder wie voormalig Ajax-verdediger Sergiño Dest en nieuweling Ferran Torres. Daags na de prestentatie van Torres raakte ook voorzitter Joan Laporta besmet. Ze hadden elkaar nog innig omhelsd tijdens de ceremonie.

In Duitsland, dat het coronavirus in vergelijking met andere Europese landen beter onder controle heeft, kampt Bayern München met een grote uitbraak. Na Alphonso Davies staat de teller op negen besmettingen in de spelersgroep, waardoor trainer Julian Nagelsmann nog maar tien veldspelers en twee keepers over heeft. Het is zeer de vraag is of de regerend landskampioen vrijdag de Bundesliga kan hervatten tegen Borussia Mönchengladbach.

In Italië is het eveneens kommer en kwel. Liefst negentien van de twintig clubs uit de Serie A telden een paar dagen voor de hervatting van de Italiaanse competitie één coronabesmetting. Hekkensluiter Salernitana spande de kroon met negen coronabesmettingen.

FC Barcelona-voorzitter testte daags na de presentatie van de besmette Ferran Torres positief op het coronavirus. FC Barcelona-voorzitter testte daags na de presentatie van de besmette Ferran Torres positief op het coronavirus. Foto: Getty Images

De competitieleidingen gaan wisselend om met de corona-uitbraken bij de clubs. Omdat er geen overkoepelend coronabeleid van de UEFA of FIFA is, hebben de competities de vrijheid om zelf te bepalen bij hoeveel coronabesmettingen een wedstrijd van een club kan worden uitgesteld.

In Engeland wordt per geval bekeken of een wedstrijd kan doorgaan, omdat de Premier League zich vanwege het drukke schema weinig uitstel kan veroorloven. De stadions zijn nog wel volledig gevuld met fans. In Duitsland, waar momenteel geen supporters welkom zijn, moeten clubs minstens vijftien spelers tot hun beschikking hebben, onder wie negen van het eerste elftal en één keeper.

In Italië zijn al verschillende relletjes geweest omdat de Serie A weigerde een wedstrijd uit te stellen. Het dieptepunt was Udinese-Salernitana. Alle spelers van de uitploeg moesten van de lokale gezondheidsautoriteiten in quarantaine, maar de Serie A blies het duel niet af, waarop een ware klucht ontstond in Udine. De stadions in Italië mogen voor maximaal 50 procent bezet zijn.

De KNVB zegt alert te zijn op de corona-uitbraken in de selecties van de Eredivisie-clubs. "Belangrijkste aandachtspunten zijn dat we nadrukkelijk hebben opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden, vooral in kleedkamers, bij de lunch, wedstrijdbesprekingen en vervoer. Dat helpt echt om besmettingen tegen te gaan", zei een woordvoerder van de KNVB woensdag tegen persbureau ANP. De Eredivisie wordt op 14 januari hervat met PEC Zwolle-Willem II.

