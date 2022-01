Antonio Cassano is woensdag in een ziekenhuis opgenomen met ernstige symptomen van het coronavirus. De 39-jarige oud-international van Italië raakte rond Kerstmis besmet.

Nadat diverse Italiaanse media woensdag hadden bericht over de ziekenhuisopname, wordt het nieuws door zijn vrouw Carolina Marcialis op Instagram bevestigd. "Antonio is in het ziekenhuis en het gaat goed met hem", schrijft ze.

Toen Cassano kort na Kerst positief testte en in thuisisolatie moest, meldden Italiaanse media dat de oud-spits zich niet had laten vaccineren. Marcialis bestrijdt dat: "Hij heeft twee doses gehad, maar nog geen booster."

Cassano beëindigde zijn carrière in 2018. Hij kwam tot 39 interlands (tien doelpunten) voor Italië en speelde voor clubs als AS Roma, Real Madrid, Internazionale en AC Milan.

Hij is niet de eerste relatief jonge oud-international van Italië die met een coronabesmetting in het ziekenhuis belandt. In april vorig jaar werd Daniele de Rossi (38) vier dagen opgenomen voor behandeling.