Jurriën Timber heeft zich woensdag alsnog bij de selectie van Ajax gevoegd op het trainingskamp in Portugal. PEC Zwolle ziet wegens een aantal coronabesmettingen af van een trip naar Duitsland.

De twintigjarige Timber was aanvankelijk in Nederland achtergebleven "als gevolg van de coronamaatregelen", zo meldde Ajax maandag bij vertrek. Woensdagochtend trainde de international van Oranje mee met zijn ploeggenoten in Portugal.

Trainer Erik ten Hag bereidt zijn ploeg in de Algarve voor op de tweede helft van het seizoen. Ajax hervat de competitie 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Doelman André Onana en spits Sébastien Haller ontbreken in Portugal. Zij doen met respectievelijk Kameroen en Ivoorkust mee aan het toernooi om de Afrika Cup, dat komende zondag in Kameroen begint. Ook de geblesseerden Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg zijn er niet bij. Het tweetal werkt in Nederland verder aan hun herstel. Brian Brobbey is wel met Ajax mee.

Eerder zetten Feyenoord en PSV een kruis door hun trainingskamp in Spanje vanwege enkele coronabesmettingen in de selectie. Sc Heerenveen besloot om dezelfde reden niet voor een trainingsweek naar Apeldoorn af te reizen en Heracles Almelo annuleerde twee vriendschappelijke wedstrijden in Duitsland.

PEC Zwolle ziet af van oefenduel

Woensdag werd PEC Zwolle de volgende Eredivisie-club die de plannen moest omgooien wegens het coronavirus. De hekkensluiter meldt dat er een aantal besmettingen zijn binnen de selectie. PEC heeft daarom een oefenduel met Hannover 96 in Duitsland afgezegd.

PEC zou donderdag naar Duitsland reizen, om zaterdag tegen de club uit de 2. Bundesliga te spelen. "Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus blijft de ploeg uit voorzorg thuis en wordt de voorbereiding op de herstart van de competitie in eigen land voortgezet", meldt PEC.

De ploeg van trainer Dick Schreuder speelt 14 januari de eerste Eredivisie-wedstrijd van 2022 thuis tegen Willem II.

