Dani Alves kan woensdagavond zijn langverwachte rentree voor FC Barcelona maken. De 38-jarige rechtsback is na lang wachten opgenomen in de selectie en staat voor zijn eerste wedstrijd in ruim 5,5 jaar namens de Spaanse topclub.

Alves werd in november al gepresenteerd, maar kampte sindsdien met een coronabesmetting én wachtte op zijn werkvergunning. Inmiddels is alles in orde, wat inhoudt dat hij woensdag in actie kan komen tijdens het bekerduel met het kleine Linares.

De laatste wedstrijd van Alves in het shirt van FC Barcelona dateert van 22 mei 2016, toen Sevilla in de finale van de Copa del Rey na verlenging met 2-0 werd verslagen. De 119-voudig international van Brazilië deed de hele wedstrijd mee.

Alves was onderdeel van het Barcelona dat eerder deze eeuw grote successen vierde. Hij won onder meer drie keer de Champions League en Europese Super Cup met de Catalaanse grootmacht en vierde zes landstitels.

In 2016 vertrok de vleugelverdediger naar Juventus en een jaar later tekende hij bij Paris Saint-Germain. In 2019 keerde hij terug naar zijn vaderland om voor São Paulo te gaan spelen, waarna in november een verrassende rentree bij FC Barcelona volgde.

De bekerwedstrijd tussen derdedivisionist Linares en het door corona- en blessuregevallen geplaagde FC Barcelona begint woensdag om 19.30 uur. Zaterdag speelt de ploeg van trainer Xavi in La Liga uit tegen Granada.

