Na manager Jürgen Klopp is ook zijn assistent Pepijn Lijnders positief getest op het coronavirus bij Liverpool. De 38-jarige Nederlander zit net als Klopp en enkele spelers in isolatie en is voorlopig afwezig.

Door de positieve test van Lijnders en de absentie van Klopp en een aantal spelers heeft Liverpool het verzoek ingediend om de uitwedstrijd van donderdag tegen Arsenal in de halve finales van de League Cup niet door te laten gaan. Dat verzoek is nog in behandeling.

Lijnders had zondag bij afwezigheid van Klopp nog de leiding over Liverpool tijdens de topper tegen Chelsea. Hij zag zijn ploeg een 0-2-voorsprong weggeven en met 2-2 gelijk spelen op Stamford Bridge.

Liverpool miste in die wedstrijd ook keeper Alisson, verdediger Joël Matip en aanvaller Roberto Firmino wegens coronabesmettingen. Eerder dit seizoen konden 'The Reds' om dezelfde reden ook al niet op volle sterkte aantreden.

De coronabesmettingen houden het Engelse voetbal flink bezig, ook al is het aantal voor het eerst in acht weken gedaald. Veel wedstrijden gingen niet door en tientallen spelers en trainers testten positief. De Premier League-leiding wilde de competitie desondanks niet onderbreken.

Met iets minder dan de helft van het Premier League-seizoen voor de boeg staat Liverpool derde. De negentienvoudig landskampioen duldt alleen Manchester City en Chelsea voor zich.

Bekijk de uitslagen, de stand en het progamma in de Premier League