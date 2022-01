Feyenoord-aanvaller Christian Conteh speelt in de tweede seizoenshelft op huurbasis voor FC Dordrecht. De 23-jarige Duitser, die vooralsnog niet in de plannen van trainer Arne Slot voorkomt, krijgt daarmee een nieuwe kans.

Conteh vertrok begin dit seizoen op huurbasis naar SV Sandhausen, maar de club uit de Tweede Bundesliga liet hem onlangs na slechts vier wedstrijden en één assist weer terugkeren naar Rotterdam. Zijn nieuwe club FC Dordrecht is de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

In de zomer van 2020 werd Conteh door Feyenoord overgenomen van FC St. Pauli. Mede door blessures brak de geboren Hamburger nog niet door in De Kuip, waar hij nog een contract voor 2,5 jaar heeft. Tot dusver kwam hij twee keer in actie voor Feyenoord.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Feyenoord een overbodige speler op huurbasis laat vertrekken. Dinsdag tekende middenvelder Mark Diemers tot het einde van het seizoen bij Hannover 96.

Feyenoord aast intussen op versterking voor het middenveld. De slag om Joey Veerman werd dinsdag verloren van PSV en nu schijnt de vijftienvoudig landskampioen in te zetten op de komst van Vitessenaar Riechedly Bazoer.