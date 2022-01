Lionel Messi is dinsdag negatief getest op het coronavirus. De zevenvoudig Wereldvoetballer van het Jaar stapte in de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) in Argentinië op een privévliegtuig naar Frankrijk.

Zondag werd bekend dat Messi tijdens zijn vakantie in Argentinië positief was getest op het coronavirus. De sterspeler van PSG moest daardoor met zijn familie in quarantaine en miste woensdag de bekerwedstrijd van zijn club Paris Saint-Germain tegen Vannes (0-4-zege).

Argentijnse media meldden dinsdag dat de 34-jarige Messi negatief is getest en publiceren foto's waarop te zien is dat hij samen met zijn vrouw op een privéjet stapt. Vermoedelijk is Messi zondag weer beschikbaar voor PSG-trainer Mauricio Pochettino, als de koploper van Frankrijk een uitwedstrijd tegen Olympique Lyon van trainer Peter Bosz speelt.

Behalve Messi raakten nog vier spelers van PSG besmet tijdens de korte winterstop. Het gaat om linksback Juan Bernat, reservedoelman Sergio Rico en de middenvelders Danilo Pereira en Nathan Bitumazala.

Bernat is inmiddels negatief getest en kan de training hervatten. Daar staat tegenover dat ook eerste doelman Gianluigi Donnarumma dinsdag positief is getest.

Messi heeft zijn draai in Parijs nog niet gevonden

Messi heeft de hooggespannen verwachtingen na zijn transfervrije overstap van FC Barcelona naar PSG van afgelopen zomer nog niet waar kunnen maken. In elf competitieduels maakte hij slechts één doelpunt en gaf hij vier assists. In de Champions League was de vedette met vijf treffers in vijf duels een stuk beter op dreef.

Eind vorig jaar werd Messi wel voor de zevende keer onderscheiden met de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. Er was flinke kritiek op die verkiezing: veel mensen vonden dat Bayern München-spits Robert Lewandowski meer recht had op de prestigieuze prijs.

Bekijk het programma en de stand in de Ligue 1