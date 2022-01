Voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona is dinsdag positief getest op het coronavirus. De gebeurde een dag na de presentatie van aanwinst Ferran Torres, van wie maandag al bekend werd dat hij besmet was geraakt.

De 59-jarige Laporta en Torres poseerden tijdens de presentatie samen op het veld en omhelsden elkaar innig. Nadat de aanvaller later op de dag positief was getest, ging de van Manchester City overgekomen speler meteen in thuisisolatie. Ook Laporta besloot zich vervolgens te laten testen.

"Omdat hij de afgelopen uren in direct contact is geweest met mensen die positief zijn getest, heeft de voorzitter vanochtend een test ondergaan, die negatief was. De PCR-test die in de middag werd afgenomen, bleek echter positief", meldt Barcelona op de eigen site.

De club laat weten dat Laporta in orde is en geen symptomen heeft, maar wel in isolatie moet. Daardoor is hij niet aanwezig bij de bekerwedstrijd tegen Linares op woensdag en het competitieduel met Granada van zaterdag. Vicevoorzitter Rafael Yuste, die negatief is getest, blijft woensdag uit voorzorg eveneens thuis.

Barcelona kampt met een flinke corona-uitbraak. De afgelopen dagen testten tal van spelers positief, onder wie Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Abde Ezzalzouli, Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti. Aan die lijst moesten maandag Pedri en Torres nog worden toegevoegd.