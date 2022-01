Feyenoord lijkt nog deze winter zijn zinnen op Riechedly Bazoer te zetten. Na het mislopen van Joey Veerman, die dinsdag voor 4,5 jaar bij PSV tekende, hebben de Rotterdammers de verdediger annex middenvelder van Vitesse gepolst, zo melden het AD, De Telegraaf en VI dinsdag.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Feyenoord zou nog geen bod hebben uitgebracht op Bazoer, die nog maar voor een half jaar onder contract staat bij Vitesse. De geboren Utrechter zou al wel gepolst zijn door technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord. Ook PSV heeft zich al bij Bazoer gemeld, zo erkende hij dinsdag in gesprek met Omroep Gelderland.

Met het benaderen van Bazoer schakelt Feyenoord snel door na het mislopen van Veerman. De nummer drie van de Eredivisie was in de race voor de 23-jarige middenvelder van sc Heerenveen, maar kon niet op tegen het bod van 6 miljoen euro van PSV. Veerman werd dinsdag gepresenteerd door de Eindhovenaren.

Feyenoord wil Bazoer aan de selectie toevoegen, omdat trainer Arne Slot nogal dun in de middenvelders zit. Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü, Guus Til en Jens Toornstra zijn de enige overgebleven opties in die linie, al speelt Toornstra voornamelijk als rechtsbuiten. Dinsdag werd middenvelder Mark Diemers ook nog verhuurd aan Hannover 96.

De 25-jarige Bazoer is aan een sterk seizoen bezig bij Vitesse, waar hij sinds 2019 speelt. Als een van de centrale verdedigers is de Utrechter een vaste waarde bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. Met Vitesse bereikte hij ook de eerste knock-outronde van de Conference League.

Riechedly Bazoer stond vier jaar onder contract bij Ajax, de aartsrivaal van Feyenoord. Riechedly Bazoer stond vier jaar onder contract bij Ajax, de aartsrivaal van Feyenoord. Foto: ANP

Bazoer brak door bij Ajax

De door PSV opgeleide Bazoer brak als tiener door bij Ajax en speelde zes interlands in het Nederlands elftal. Desondanks kon hij de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in Amsterdam. Vanwege een gebrek aan speeltijd vertrok hij in januari 2017 voor 12 miljoen euro naar VfL Wolfsburg.

Het verblijf van Bazoer in Duitsland draaide uit op een teleurstelling, waarop de middenvelder werd verhuurd aan FC Porto en FC Utrecht. Zijn tijd bij beide clubs stond bol van incidenten. De trainer van FC Porto zette Bazoer vanwege een gebrek aan discipline uit de selectie en bij FC Utrecht werd hij voor drie duels geschorst vanwege een ruzie met de vierde official.

Bazoer verkaste daarop in de zomer van 2019 transfervrij naar Vitesse en daar bloeide hij volledig op. Ondanks een ruzie met ploeggenoot Daan Huisman in maart vorig jaar - waarvoor hij uit de selectie werd gezet - is hij een van de belangrijke spelers in de ploeg van Thomas Letsch, die al twee jaar goed presteert in de Eredivisie.