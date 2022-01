Romelu Lukaku is dinsdag diep door het stof gegaan, nadat hij zich in een interview kritisch had uitgelaten over zijn situatie bij Chelsea. Volgens de Belgische spits, die vanwege de teksten disciplinair werd geschorst in de topper tegen Liverpool, had hij zich niet zo moeten uitspreken.

"Ik wil sorry tegen de fans zeggen voor de onrust die ik heb veroorzaakt", zegt Lukaku in een speciaal opgenomen video van de media-afdeling van Chelsea. "Jullie weten welke band ik sinds mijn tienerjaren met deze club heb. Het is aan mij om jullie vertrouwen te herwinnen."

"Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de manager, de bestuursleden en mijn ploeggenoten. Het was niet het juiste moment om deze uitspraken te doen. Ik wil vanaf nu weer vooruitkijken, zodat we weer wedstrijden gaan winnen."

De 28-jarige Lukaku zei afgelopen donderdag in gesprek met Sky Sports Italia dat hij zich niet gelukkig voelde bij Chelsea. De spits, die afgelopen zomer voor 115 miljoen euro werd overgenomen van Internazionale, is geen vaste waarde in de ploeg van manager Thomas Tuchel en heeft moeite met de formatie zonder pure buitenspelers.

"Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met de huidige situatie bij Chelsea", zei Lukaku. "Tuchel heeft gekozen voor een ander systeem. Ik ben daar niet blij mee, maar ik mag niet opgeven en moet hard blijven werken. Dat past bij een professional."

Thomas Tuchel zette Romelu Lukaku uit de selectie van Chelsea vanwege diens kritische uitspraken. Thomas Tuchel zette Romelu Lukaku uit de selectie van Chelsea vanwege diens kritische uitspraken. Foto: Getty Images

Tuchel zette Lukaku uit selectie

Tuchel was ontstemd over het interview van Lukaku, omdat het volgens de Duitser voor onrust binnen de club zorgde. Hij zette de Belgisch topscorer aller tijden daarom afgelopen zondag buiten de selectie voor de topper tegen Liverpool, die in een 2-2-gelijkspel eindigde. Ook de aanhangers van Chelsea hadden geen goed woord over voor de actie van Lukaku.

"Ik snap waarom de fans zo boos zijn", aldus de hoofdpersoon. "Ik had duidelijker moeten zijn. Het interview was bedoeld als een afscheidsgroet naar de Inter-fans en niet om de fans, de club, de eigenaar, mijn ploeggenoten en manager in diskrediet te brengen. Ze hebben veel pogingen gedaan om mij terug te halen. Het is nu aan mij dat ik 100 procent geef."

"Ze hoeven dat niet in twijfel te trekken", vervolgde de spits. "Ik ben teruggekomen en heb hier voor vijf jaar getekend, omdat ik succesvol wil zijn. Chelsea staat gelijk aan succes. Ik heb een speciaal gevoel voor deze club. Ik heb me tijdens trainingen en wedstrijden altijd volledig ingezet voor de club en dat zal ik blijven doen."

Het is nog niet duidelijk of Lukaku woensdag terugkeert in de selectie van Chelsea voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de League Cup. Chelsea heeft daarover geen mededelingen gedaan.

