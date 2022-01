Christian Eriksen is ervan overtuigd dat hij kan terugkomen op zijn oude niveau. De 29-jarige middenvelder, die op het EK werd getroffen door een hartstilstand, heeft zich ten doel gesteld om eind dit jaar met Denemarken uit te komen op het WK in Qatar.

"Daar werk ik naartoe, dat is mijn droom", vertelde Eriksen in gesprek met de Deense televisiezender DR1. Het was zijn eerste interview nadat hij in juni ineen was gezakt tijdens de groepswedstrijd tegen Finland. Hij werd op het veld in Kopenhagen adequaat behandeld en leeft nu met een defibrillator.

"Of ik geselecteerd word, is natuurlijk nog de vraag. Maar het WK zit wel in mijn hoofd", maakt de oud-Ajacied zijn ambities duidelijk. "Uiteindelijk is het aan de bondscoach, maar mijn hart vormt in elk geval geen obstakel meer."

Ook in mentaal opzicht zou het voor Eriksen belangrijk zijn om weer voor de Deense nationale ploeg uit te komen. "Ik wil ook weer graag in Parken spelen (het stadion in Kopenhagen waar het gebeurde), om te bewijzen dat het een eenmalig incident was."

Omdat een interne defibrillator in de Serie A niet is toegestaan, werd het contract van Eriksen bij de Italiaanse club Internazionale onlangs ontbonden. De 109-voudig international werkt hard aan zijn comeback en kan deze winter als transfervrije speler ergens een contract tekenen.

"Ik weet zeker dat ik terug kan komen, want ik voel me niet anders dan voordat het gebeurde. Fysiek ben ik in topconditie. Tot die tijd wil ik voetballen en bewijzen dat ik weer op hetzelfde niveau kan presteren als weleer."

Christian Eriksen wordt weggevoerd nadat hij met succes op het veld is gereanimeerd. Christian Eriksen wordt weggevoerd nadat hij met succes op het veld is gereanimeerd. Foto: AFP

'Ik ben vijf minuten dood geweest'

Eriksen wordt nog vaak herinnerd aan het moment dat hij bij de eerste groepswedstrijd van Denemarken op het EK plotseling neerviel, terwijl er geen tegenstander in de buurt was. "Ik ben vijf minuten dood geweest", zo omschrijft hij de situatie.

"Ik heb daarna duizenden brieven, e-mails en bloemen van fans mogen ontvangen. Dat was best wel vreemd, want ik had niet verwacht bloemen te krijgen voor het feit dat ik vijf minuten niet meer leefde."

De aanvallende middenvelder zegt dankbaar te zijn voor alle aandacht. "Mensen schrijven mij nog steeds. Al die steun die ik uit de hele wereld ontvang, helpt me om hier doorheen te komen."