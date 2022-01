Ismaïla Sarr mag van zijn club Watford alsnog met Senegal meedoen aan de Afrika Cup. De middenvelder werd door de Premier League-club aanvankelijk niet vrijgegeven vanwege een knieblessure, wat tot woede bij de Senegalese voetbalbond FSF leidde.

De FSF beschuldigde Watford ervan de 23-jarige Sarr op basis van valse argumenten in Engeland te houden. De nummer zeventien van de Premier League is in een degradatiestrijd verwikkeld en Sarr is een belangrijke kracht in de ploeg van manager Claudio Ranieri.

De Senegalese bond dreigde vervolgens naar wereldvoetbalbond FIFA te stappen als Sarr niet tijdig in Dakar zou arriveren. Volgens de FIFA-regels moet iedere speler die voor een nationale ploeg is geselecteerd worden vrijgegeven door zijn club, of hij nu geblesseerd is of niet. De medische staf van de nationale voetbalbond kan dan nog een oordeel over zijn fitheid vellen.

Sarr heeft van Watford op het laatste moment alsnog toestemming gekregen om zich bij zijn ploeggenoten te voegen in Dakar, waar de Senegalese ploeg in voorbereiding is. Komende maandag speelt Senegal tegen Zimbabwe zijn eerste wedstrijd op de Afrika Cup.

Eerder weigerde Watford Emmanuel Dennis af te staan aan Nigeria. Volgens de Engelse club heeft de Nigeriaanse bond de deadline gemist om Watford op de hoogte te stellen van het voornemen om de 24-jarige spits te selecteren. Dennis ontbreekt daardoor in Kameroen, waar de Afrika Cup komende zondag begint.