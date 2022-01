Joey Veerman verkast definitief naar PSV. De middenvelder, die voor ongeveer 6 miljoen euro van sc Heerenveen wordt overgenomen, heeft in Eindhoven een contract tot medio 2026 getekend, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

De 23-jarige Veerman is bij PSV de vervanger van Davy Pröpper, die dinsdag zijn profcarrière beëindigde omdat hij geen plezier meer uit de voetbalsport haalt. In de transfersom van 6 miljoen euro is door Heerenveen een doorverkooppercentage bedongen.

PSV meldde zich pas afgelopen weekend bij Heerenveen en kwam snel tot een akkoord. "Er was ons veel aan gelegen de transfer snel af te ronden en we zijn blij dat dit is gelukt", zegt directeur voetbalzaken John de Jong. "Joey is een multifunctionele middenvelder die creativiteit aan PSV toevoegt."

Veerman weet dat er in Eindhoven het nodige van hem wordt verwacht. "Je moet hier iedere week presteren, naar die uitdaging was ik op zoek. Ik kijk er enorm naar uit om bij deze prachtige club, de nummer één van de Eredivisie, te gaan voetballen."

Joey Veerman speelde dit seizoen met Heerenveen met 1-1 gelijk tegen PSV. Joey Veerman speelde dit seizoen met Heerenveen met 1-1 gelijk tegen PSV. Foto: ANP

Ook Feyenoord zat achter Veerman aan

Veerman maakte in de zomer van 2019 de overstap van FC Volendam naar Heerenveen en groeide uit tot een vaste waarde bij Friezen. De Volendammer kwam tot 81 officiële wedstrijden voor de middenmoter, waarin hij 18 keer trefzeker was en 23 assists gaf. Hij had nog een contract tot 2024.

Ook Feyenoord zat achter Veerman aan, maar de Rotterdammers wisten geen akkoord met Heerenveen te sluiten. De vraagprijs van de Friese club was afgelopen zomer voor AZ en het Italiaanse Hellas Verona ook al een reden om af te zien van de komst van de middenvelder.

Veerman kan op 16 januari zijn officiële debuut voor PSV maken. De club uit Eindhoven hervat dan de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een week later wacht de topper tegen Ajax in het eigen Philips Stadion.