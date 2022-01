Na een reeks van 25 duels zonder nederlaag is Marokko een van de favorieten voor de Afrika Cup, die zondag van start gaat. Onder de met ijzeren hand regerende bondscoach Vahid Halilhodzic is geen plaats voor vedettes als Hakim Ziyech, maar moet de ploeg het vooral van het collectief hebben.

"Het Marokkaanse elftal is vooral oerdegelijk. Halilhodzic laat het team georganiseerd spelen. Voorheen kregen we vaak te horen dat we goed hadden gespeeld, maar wonnen we niet. Daar willen we nu van af. Geen tikitaka of frivool spel meer, waar wel proberen ver te komen", vertelt Nordin Ghouddani tegen NU.nl.

De sportjournalist schreef het boek Marokkaanse trots over voetballers uit het Noord-Afrikaanse land en op YouTube host hij Mocro Inside, waarin het Marokkaanse voetbal wordt besproken. Vorige week besteedde hij een uitzending van ruim twee uur aan het ontbreken van Ziyech en Noussair Mazraoui in de selectie voor de Afrika Cup. Vanwege de coronadreiging mogen landen liefst 28 spelers selecteren, maar nog altijd is er geen plaats voor de (ex-)Ajacieden.

"Het heeft met de discipline te maken. Halilhodzic is een no-nonsense trainer die met de ijzeren hand regeert", vertelt Ghouddani over de 69-jarige Bosnische bondscoach.

Mazraoui en Ziyech niet meer opgeroepen na incidenten

Mazraoui wordt sinds november vorig jaar niet meer opgeroepen. Bij een intervaltraining wekte de rechtsback van Ajax irritatie bij de bondscoach, zegt Ghouddani. "Tussen de oefeningen moesten de spelers drinken om te herstellen, maar Mazroaui deed dat niet. De aanvoerder vroeg hem nog niet zo koppig te zijn, maar Mazrouai gooide de hele bidon leeg."

Tussen Ziyech en de bondscoach escaleerde het volgens Ghouddani toen hij kort na de Champions League-finale met Chelsea weinig zin leek te hebben in twee oefenduels. "Hij speelde slecht, maakte van die handgebaartjes en toen hij gewisseld werd, gaf hij geen hand aan de invaller. Op Instagram plaatste Ziyech vervolgens een smiley van een clown bij een bericht over de bondscoach."

Na de incidenten besloot Halilhodzic om Ziyech en Mazraoui niet meer te selecteren. Ze passen met hun gedrag niet in de teamdiscipline die de ervaren coach van zijn spelersgroep eist. "Ook goede spelers als Amine Harit van Olympique Marseille en Adel Taarabt van Benfica worden niet meer geselecteerd. Deze bondscoach doet het op zijn eigen manier", aldus Ghouddani.

Eredivisie- en KKD-spelers op de Afrika Cup Ibrahim Sangaré (PSV) – Ivoorkust

Sébastien Haller (Ajax) – Ivoorkust

André Onana (Ajax) – Kameroen

Mohammed Kudus (Ajax) – Ghana

Souffian El Karouani (NEC) – Marokko

Zakaria Aboukhlal (AZ) – Marokko

Ramiz Zerrouki (FC Twente) Algerije

Maduka Okoye (Sparta) – Nigeria

Yacine Bourhane (Go Ahead Eagles) – Comoren

Saïd Bakari (RKC Waalijk) - Comoren

David Sambissa (Cambuur) – Gabon

Issa Kallon (Cambuur) – Sierra Leone

Lisandro Semedo (Fortuna Sittard) - Kaapverdië

Jeffry Fortes (De Graafschap) Kaapverdië

Kilian Nikiema (ADO Den Haag) – Burkina Faso

Marokko kan Halilhodzic 'gratis' ontslaan bij tegenvallend toernooi

De Marokkaanse fans reageren daar volgens de sportjournalist verschillend op. "Hier in Nederland vindt iedereen het onbegrijpelijk dat Ziyech en Mazraoui niet worden opgeroepen. Daarbuiten kijken ze vooral naar de resultaten en die zijn geweldig."

Wat heet: als de Arab Cup (waarin Marokko onlangs met een B-team na strafschoppen van Algerije verloor) niet wordt meegerekend, dan is de ploeg al 25 duels op rij ongeslagen (21 zeges en vier gelijke spelen). De laatste nederlaag dateert van oktober 2019 tegen Gabon, nu een van de opponenten in de groepsfase van de Afrika Cup.

"Maar met de Afrika Cup komt nu pas de echte test voor Halilhodzic", vindt Ghouddani. "Zijn contract heeft een clausule waarin staat dat de bond hem zonder vergoeding kan ontslaan als Marokko de halve finales niet haalt. Het toernooi kan een kantelpunt worden, want in maart zijn de play-offs in de WK-kwalificatie, die nóg belangrijker zijn."

Wellicht kunnen die duels in maart ook een aanleiding vormen voor een terugkeer van Ziyech en Mazraoui. "Bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa is een echte bemiddelaar. Hij heeft de problemen tussen Ziyech en de vorige bondscoach Hervé Renard ook opgelost. Zoiets kan nu weer gebeuren."

Maar dan zal een van de partijen wel moeten inschikken, beseft Ghouddani. Wie dat is, hangt af van de resultaten op de Afrika Cup. "Als Marokko het goed doet, dan zal Halilhodzic zeggen: 'Mijn aanpak werkt. Je bent welkom als je doet wat ik zeg.' En als de Afrika Cup geen succes wordt, zal hij voor de play-offs van het WK waarschijnlijk terugvallen op sterspelers die hij nu thuislaat."