Romelu Lukaku heeft dinsdag weer meegetraind met Chelsea. De spits was uit de selectie gezet na een kritisch interview.

Lukaku is weer welkom bij de Champions League-winnaar, nadat hij in een gesprek met trainer Thomas Tuchel zijn excuses had aangeboden. "We hebben er rustig over gesproken en hij heeft zich verontschuldigd", zei Tuchel dinsdag op een persconferentie. "Het is niet zo'n grote zaak als jullie ervan hebben gemaakt."

Zondag werd Lukaku buiten de wedstrijdselectie gehouden voor de topper tegen Liverpool (2-2). Aanleiding was een interview van de 28-jarige spits, waarin hij de speelwijze van Tuchel bekritiseerde en de hoop uitsprak om in de toekomst terug te keren bij Internazionale.

"Dat interview kwam op een slecht moment, vlak voor een belangrijke wedstrijd", zei Tuchel. "We hebben nu de tijd gehad om er op een rustig moment over te spreken. 'Rom' had niet de intentie om problemen te veroorzaken. Hij had beter moeten weten en zegt zelf ook dat hij het verkeerd heeft aangepakt."

Recordaankoop Lukaku kan nog niet overtuigen

De topscorer aller tijden van het Belgisch elftal werd afgelopen zomer door Chelsea voor 115 miljoen euro aangetrokken, een recordbedrag voor de Londense club. Met vijf treffers in dertien competitieduels heeft de fysiek sterke spits de verwachtingen nog niet waar kunnen maken.

Tuchel verwacht dat de aanvaller het komende half jaar beter gaat presteren. "Ik heb geen enkele twijfel. Hij voelt zijn verantwoordelijkheid en zal zich blijven inzetten voor de ploeg."

"We zitten weer op dezelfde golflengte", zei de Duitse trainer. "Hij heeft nog een langlopend contract (tot medio 2026, red.) en ik ga ervan uit dat hij hier nog jaren zal spelen."

Lukaku kan woensdag in het League Cup-duel met Tottenham Hotspur (aftrap 20.45 uur) op Stamford Bridge zijn rentree maken.

