PSV heeft begrip voor de beslissing van Davy Pröpper om per direct te stoppen als profvoetballer. De dertigjarige middenvelder voelt zich niet meer gelukkig in de voetbalwereld en liet zijn tot medio 2023 lopende contract in Eindhoven ontbinden.

"Natuurlijk hadden we gehoopt dat hij zijn steentje zou bijdragen aan nieuwe successen voor de club, maar ik waardeer zijn eerlijkheid", zegt directeur voetbalzaken John de Jong in een verklaring op de site van PSV.

"Zijn eerlijkheid naar de club, maar ook naar zichzelf. Daarom is PSV hem dankbaar voor wat hij heeft betekend voor de club in al die jaren en het kampioenschap dat we met hem hebben behaald (seizoen 2015/2016, red.)."

De dertigjarige Pröpper verloor tijdens zijn jaren bij Brighton & Hove Albion (2017-2021) het plezier in het voetbal. De negentienvoudig Oranje-international hoopte op een nieuwe impuls toen PSV hem afgelopen zomer terughaalde, maar hij kwam vlak voor de Kerst tot de conclusie dat hij niet meer in de voetbalwereld actief wil blijven.

Davy Pröpper speelde in oktober nog zijn honderdste officiële wedstrijd voor PSV. Davy Pröpper speelde in oktober nog zijn honderdste officiële wedstrijd voor PSV. Foto: Getty Images

'Was een voorrecht om Davy te begeleiden'

Zijn zaakwaarnemer Louis Laros vindt dat Pröpper kan terugkijken op een "prachtige carrière". "We hebben Davy vanaf zijn zestiende bij mogen staan. Davy, het was een voorrecht en een groot plezier om jou in dit hele traject te hebben mogen begeleiden. Wij zijn trots op wat jij in die periode hebt bereikt."

Ook OnsOranje, het officiële Twitter-account van het Nederlands elftal, staat stil bij de carrière van Pröpper. "Negentien wedstrijden voor Oranje. Gefeliciteerd met je geweldige carrière, Davy Pröpper, en veel geluk in de toekomst."

Pröpper was bezig aan zijn tweede periode bij PSV, waar hij tussen 2015 en 2017 ook al onder contract stond. De middenvelder speelde de meeste wedstrijden in zijn loopbaan voor Vitesse: 162 officiële duels.