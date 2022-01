Feyenoord heeft dinsdag tijdelijk afscheid genomen van Mark Diemers. De middenvelder speelt het komende half jaar op huurbasis bij Hannover 96, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

De 28-jarige Diemers kwam het afgelopen half jaar mede door een blessure nauwelijks aan spelen toe bij Feyenoord. Vorig seizoen had hij met dertig competitieduels en drie doelpunten wel een belangrijke rol bij de Rotterdammers. Zijn contract in De Kuip loopt tot de zomer van 2023.

Diemers reisde eind vorig jaar al naar Duitsland om de club te leren kennen. "De omstandigheden hier zijn uitstekend. Ook de gesprekken met technisch directeur Marcus Mann en trainer Christoph Dabrowski hebben me overtuigd."

"Mijn doel is om hier zo veel mogelijk wedstrijden te spelen, het team te helpen en te laten zien wat ik kan", zegt Diemers op de website van Hannover 96.

Bij Hannover moet Diemers een verbindingsspeler tussen verdediging en aanval worden. De club, die in 2019 uit de Bundesliga degradeerde, kent een moeizaam jaar en staat slechts vijftiende op het tweede niveau.

Hannover wordt het eerste buitenlandse avontuur voor Diemers, die via FC Utrecht, SC Cambuur, De Graafschap en Fortuna Sittard in De Kuip belandde. Met doelman Martin Hansen en middenvelder Tom Trybull (beiden ex-ADO Den Haag) treft hij in Hannover twee ploeggenoten met een Eredivisie-verleden.

Dumic van Twente naar Sandhausen

Ook Dario Dumic zet zijn carrière voort bij een laagvlieger in de 2. Bundesliga. De Bosnische verdediger kwam het afgelopen half jaar zelden aan spelen toe bij FC Twente.

De 29-jarige Dumic tekent bij SV Sandhausen, dat op de ranglijst een plek lager staat dan Hannover 96. De mandekker speelde anderhalf jaar in Enschede en kwam vorig seizoen wel regelmatig aan spelen toe.