Davy Pröpper heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. De dertigjarige middenvelder van PSV voelt zich al langere tijd niet meer gelukkig in het profvoetbal.

Pröpper verloor de afgelopen jaren bij Brighton & Hove Albion (2017-2021) al het plezier. De Arnhemmer vond het steeds lastiger om de benodigde discipline op te brengen en zijn privéleven te laten lijden onder het voetbal. Hij keerde afgelopen zomer terug bij PSV en hoopte in Eindhoven het plezier terug te krijgen.

"Helaas is dat niet zo gemakkelijk gebleken, mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur", zegt Pröpper dinsdag op de site van PSV. "Toch heb ik me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee."

"Ik ga uitzoeken wat ik precies wil, waar mijn passies en interesses liggen en wat ik wil oppakken. Natuurlijk heb ik ook veel mooie momenten gehad die ik koester. Voor nu wil ik mijn gezin, familie en vrienden bedanken voor alle steun die ik van ze heb gekregen. Nu heb ik tijd om in hen te investeren."

Het ontbonden contract van Pröpper bij PSV liep nog door tot medio 2023. "Natuurlijk hadden we gehoopt dat hij zijn steentje zou bijdragen aan nieuwe successen voor de club, maar ik waardeer zijn eerlijkheid. Zijn eerlijkheid naar de club en zichzelf", zegt directeur voetbalzaken John de Jong.

Pröpper was bij al zijn clubs een vaste waarde

Pröpper begon zijn loopbaan in 2009 bij Vitesse, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De middenvelder speelde 162 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers en dwong in de zomer van 2015 een transfer af naar PSV. In juni van dat jaar had Pröpper al zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal.

Bij PSV groeide Pröpper snel uit tot vaste kracht. In zijn eerste seizoen haalde hij met de Eindhovenaren de achtste finales van de Champions League en werd de landstitel veroverd. In de zomer van 2017 koos Pröpper voor een buitenlands avontuur bij Brighton, dat toen net promotie naar de Premier League had afgedwongen.

Pröpper was ook bij Brighton lange tijd een vaste waarde en speelde 121 officiële wedstrijden voor 'The Seagulls'. Afgelopen zomer keerde hij terug bij PSV, maar persoonlijk en sportief werd het niet wat hij ervan had gehoopt. Pröpper vond het in Engeland verloren plezier in het voetbal niet terug en was onder trainer Roger Schmidt geen basisspeler.

Namens het Nederlands elftal kwam Pröpper uiteindelijk tot negentien interlands. Zijn laatste optreden in Oranje dateert van november 2019. PSV staat op het punt om met Joey Veerman al een nieuwe middenvelder te halen. De Volendammer komt voor circa 6 miljoen euro over van sc Heerenveen.