Ralf Rangnick is niet geschrokken van het niveau dat Manchester United maandagavond liet zien tegen Wolverhampton Wanderers. 'The Red Devils' speelden ondermaats en leden de eerste nederlaag onder de Duitse interim-coach: 0-1.

"Ik wist dat het moeilijk zou worden", zei Rangnick volgens de BBC toen hem werd gevraagd of hij zijn klus bij Manchester United heeft onderschat. "Dat is de hele reden waarom ze mij hebben gehaald. Ik wist dat het niet eenvoudig zou zijn om een goede balans te vinden tussen de aanval en de verdediging."

Wolverhampton was het grootste gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg op Old Trafford en creëerde een stuk meer kansen. De 'Wolves' kregen in de 82e minuut loon naar werken, toen João Moutinho aan de rand van het strafschopgebied met succes uithaalde.

"Ik zag tegen Wolverhampton dezelfde problemen als enkele weken geleden, voordat ik bij de club kwam", aldus Rangnick, die de in november ontslagen Ole Gunnar Solskjaer tot het einde van het seizoen vervangt. "Het is niet makkelijk om zowel met als zonder de bal een bepaalde stijl aan te meten. Deze wedstrijd heeft laten zien dat we nog aardig wat stappen moeten zetten."

Luke Shaw was in gesprek met Sky Sports kritisch op de instelling bij United. "Je kan dit niet wijten aan de trainerswissel. Wij als spelers zitten hier al een tijdje en we weten ook hoe het kan zijn als de intensiteit en motivatie gewoon aanwezig zijn. De saamhorigheid ontbrak tegen Wolverhampton. We hebben ontzettend veel kwaliteit, maar soms is dat niet voldoende."

Manchester United kan zich niet veel meer nederlagen permitteren in de tweede seizoenshelft. De ploeg van Rangnick staat zevende, op vier punten van nummer vier Arsenal. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League.