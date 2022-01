PSV heeft het trainingskamp in het Spaanse Marbella geannuleerd. Een deel van de selectie is voor vertrek positief getest op het coronavirus, waardoor de ploeg van trainer Roger Schmidt in Eindhoven blijft. Ook sc Heerenveen en Heracles hebben hun programma moeten aanpassen vanwege coronabesmettingen in de selectie.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

PSV zou eigenlijk dinsdagochtend naar Spanje afreizen en daar tot en met 10 januari blijven, maar zal zich nu dus in Eindhoven op de tweede seizoenshelft voorbereiden. Het is niet bekend welke spelers positief zijn getest.

Eerder besloot Feyenoord vanwege coronabesmettingen binnen de selectie niet op trainingskamp in het buitenland te gaan. De Rotterdammers zijn wel van plan om voor het oefenduel met Club Brugge heen en weer naar Spanje te vliegen.

In tegenstelling tot PSV en Feyenoord lijkt Ajax niet getroffen door een corona-uitbraak. De Amsterdammers vertrokken maandag naar Portugal voor een trainingskamp in de Algarve. Jurriën Timber bleef nog wel achter in Amsterdam "als gevolg van de coronamaatregelen".

Heerenveen-trainer Johnny Jansen moet na een corona-uitbraak in de selectie zijn plannen omgooien. Heerenveen-trainer Johnny Jansen moet na een corona-uitbraak in de selectie zijn plannen omgooien. Foto: Pro Shots

Heerenveen zegt trip naar Apeldoorn af

Ook sc Heerenveen moet de plannen wijzigen vanwege "meerdere positieve tests" binnen de selectie. De Friezen zouden voor een trainingskamp naar Apeldoorn gaan, maar hebben nu besloten in Heerenveen te blijven. De positief geteste spelers zitten inmiddels in isolatie.

In het buitenland worden clubs ook al geteisterd door coronabesmettingen. In de Premier League zijn in de afgelopen weken legio wedstrijden afgelast omdat ploegen geen volwaardig elftal op de been konden brengen. In Spanje hebben onder andere FC Barcelona en Real Madrid te maken met een gehavende selectie door positieve tests.

Heracles zegde twee oefenwedstrijden in Duitsland af vanwege "enkele positieve coronatests" in de spelersgroep. De formatie van trainer Frank Wormuth zou op 8 januari oefenen tegen het Duitse SV Straelen en een dag later tegen SC Paderborn 07, maar die duels gaan dus niet door.

De tweede seizoenshelft in de Eredivisie begint volgende week, in het weekeinde van 14, 15 en 16 januari. In de Keuken Kampioen Divisie staan vrijdag de eerste wedstrijden van het nieuwe kalenderjaar op het programma.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie