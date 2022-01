Joey Veerman zet zijn loopbaan voort bij PSV. De Eindhovenaren hebben met sc Heerenveen een akkoord bereikt over de transfersom van de middenvelder, melden onder meer VI en het Eindhovens Dagblad.

Het gaat naar verluidt om een bedrag van circa 6 miljoen euro, inclusief doorverkooppercentage. PSV hoopt de transfer dinsdag af te ronden en de 23-jarige Veerman deze week nog te verwelkomen. Volgens technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen is het al in kannen en kruiken.

"We zijn heel blij met deze transfer", zegt De Haan tegen de Leeuwarder Courant. "Heerenveen bewijst zich opnieuw als een springplank voor de Nederlandse top. Dat moeten we de komende jaren continueren. Voor Joey is deze stap uiteraard ook heel mooi. Hij heeft de transfer echt zelf verdiend."

Feyenoord was ook geïnteresseerd in Veerman en probeerde de Volendammer afgelopen zomer al te halen, maar de eisen van Heerenveen waren toen te gortig. Daardoor haakte ook het geïnteresseerde Hellas Verona af. PSV meldde zich maandag pas in Friesland voor Veerman, die naar verluidt een contract voor 4,5 jaar tekent in Eindhoven.

Met de komst van Veerman vindt PSV een oplossing voor de absentie van Ibrahim Sangaré, die met Ivoorkust meedoet aan de Afrika Cup en voorlopig niet inzetbaar is. Met Davy Pröpper en Marco van Ginkel legde PSV afgelopen zomer al twee middenvelders vast.

Joey Veerman lijkt naar PSV te vertrekken. Joey Veerman lijkt naar PSV te vertrekken. Foto: ANP

Veerman via Volendam en Heerenveen naar Eindhoven

Veerman doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en speelde tussen 2016 en 2019 in de hoofdmacht van de club uit zijn geboortedorp. In de zomer van 2019 vertrok de controlerende middenvelder naar Heerenveen, waar hij direct uitgroeide tot vaste waarde.

In dienst van de Friezen speelde Veerman 81 officiële wedstrijden, waarin hij 18 keer scoorde en 23 assists leverde. In de zomer van 2020 verlengde de Noord-Hollander zijn contract in het Abe Lenstra Stadion nog tot medio 2024.

Als zijn overgang naar PSV officieel wordt beklonken, kan Veerman op 16 januari in de uitwedstrijd tegen FC Groningen debuteren voor zijn nieuwe club. Een week later wacht in het Philips Stadion de topper tegen Ajax.