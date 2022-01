Manchester United heeft maandag de eerste nederlaag geleden onder trainer Ralf Rangnick. Op Old Trafford was Wolverhampton Wanderers verrassend met 0-1 te sterk. Kylian Mbappé maakte een hattrick voor Paris Saint-Germain in het Franse bekertoernooi.

United laat daarmee een mooie kans liggen om de aansluiting te vinden met de vierde plaats, die recht geeft op deelname aan de Champions League. De twintigvoudig kampioen van Engeland blijft nu met 31 punten uit negentien duels steken op de zevende plaats.

Na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in november was United bezig aan een knappe serie. Zowel onder interim-trainer Michael Carrick als onder Rangnick, die sinds begin december voor de groep staat, werd tot maandag geen wedstrijd verloren.

Op de zege van 'The Wolves' was weinig af te dingen. De nummer negen van de Premier League, die in de vorige wedstrijd Chelsea al knap op 0-0 had gehouden, dwong meer kansen af en werd daar vlak voor tijd voor beloond. João Moutinho trof doel met een afstandsschot.

Phil Jones speelde na lange tijd weer eens een officieel duel voor Manchester United. Phil Jones speelde na lange tijd weer eens een officieel duel voor Manchester United. Foto: ANP

Jones speelt eerste duel voor United in 708 dagen

Bij United bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank. Wel was er een verrassende basisplaats voor Phil Jones. De 29-jarige verdediger speelde zijn eerste officiële duel in 708 dagen.

Door een blessure stond Jones lang aan de kant, waarna hij zich niet wist terug te knokken in de hoofdmacht. Door een coronabesmetting van Victor Lindelöf en blessures van Harry Maguire en Eric Bailly deed Rangnick tegen Wolverhampton een beroep op de 27-voudig Engels international.

Door het ontbreken van Maguire was Cristiano Ronaldo voor de tweede keer aanvoerder van Manchester United in een duel in de Premier League. Eerder was hij dat al eens in 2008.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Sevilla profiteert van nederlaag Real Madrid

In Spanje profiteerde Sevilla optimaal van de nederlaag die Real Madrid zondag leed bij Getafe. De nummer twee van La Liga won met 0-1 op bezoek bij Cádiz.

De Argentijn Lucas Ocampos maakte na een klein uur het enige doelpunt. De Zuid-Amerikaanse middenvelder schoot met links raak, op aangeven van Ivan Rakitic. Kort voor de winnende goal was Karim Rekik ingevallen bij Sevilla.

Voor Sevilla is het de dertiende zege van het seizoen. De ploeg brengt de achterstand op Real Madrid terug tot vijf punten.

Hattrick Mbappé in Franse beker

In Frankrijk plaatste Paris Saint-Germain zich eenvoudig voor de zestiende finales van de Coupe de France. Mede dankzij een hattrick van Kylian Mbappé werd Vannes, dat uitkomt op het vierde niveau in Frankrijk, met 4-0 verslagen.

Paris Saint-Germain kwam op voorsprong dankzij Presnel Kimpembe, waarna Mbappé de volgende drie goals voor zijn rekening nam. Georginio Wijnaldum en Xavi Simons hadden een basisplaats. Lionel Messi ontbrak in Vannes omdat hij afgelopen weekend positief testte op het coronavirus.