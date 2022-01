Voor het eerst in acht weken is het aantal coronabesmettingen in de Premier League afgenomen. De hoogste Engelse divisie meldde afgelopen week 94 positieve tests, terwijl er een week geleden nog een recordaantal van 103 besmettingen was.

Er werden ruim veertienduizend tests afgenomen onder spelers en andere personen die dagelijks bij de clubs zijn betrokken. De afgelopen weken zijn bijna twintig wedstrijden in de Premier League afgelast, vooral vanwege veel coronabesmettingen bij clubs.

Sommige clubs wilden de Premier League een week stilleggen tijdens het drukke speelschema rond de feestdagen, maar bij een vergadering bleek daar geen meerderheid voor. Hierdoor wordt nog steeds per duel bekeken of er voldoende spelers beschikbaar zijn.

Op Nieuwjaarsdag ging er een streep door Leicester City-Norwich City en zondag werd het duel tussen Southampton en Newcastle United afgelast.

Liverpool-verdediger en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was een van de vele spelers die besmet raakten. Hij is inmiddels weer hersteld en inzetbaar.

