Oussama Darfalou speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle. De 28-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Vitesse, waar hij niet zeker was van een basisplaats.

De 28-jarige Darfalou heeft in Arnhem nog een contract tot het einde van dit seizoen. Hij maakte in de zomer van 2018 de overstap naar Vitesse, maar kon nooit echt overtuigen. Dit seizoen speelde de aanvaller in alle competities twintig duels voor de Gelderse club, maar kwam hij slechts één keer tot scoren.

"Ik kan heel kort zijn: ik wil voetballen en doelpunten maken", zegt Darfalou maandag op de website van PEC. "Bij Vitesse is er dit seizoen niet ieder weekend uitzicht op speeltijd voor mij. Ik ben dan ook blij dat ze mee wilden werken aan een verhuur en dat ik in Zwolle weer onder trainer Dick Schreuder mag werken."

Darfalou werkte bij Vitesse ook al samen met PEC-trainer Schreuder, die eind november de leiding kreeg in Zwolle. "Van Dick heb ik veel geleerd in die paar maanden bij Vitesse", aldus Darfalou. "Ik heb met de trainer gesproken en de opdracht is duidelijk: handhaving in de Eredivisie."

Oussama Darfalou was niet zeker van een basisplaats bij Vitesse. Foto: Pro Shots

Darfalou eerste winterse nieuwkomer bij geplaagd PEC

Voor PEC Zwolle is Darfalou de eerste winterse nieuweling. Technisch manager Mike Willems is blij met de komst van de viervoudig international van Algerije. "Oussama is een fysiek sterke spits die ontzettend doelgericht is", aldus Willems.

"Dick heeft de afgelopen periode al intensief met hem samengewerkt en kent zijn kwaliteiten. Hij is topfit en wil PEC Zwolle in de Eredivisie houden. Daarmee komt Oussama dan ook direct zelf weer in de picture. Wij zijn unaniem overtuigd van zijn kwaliteiten."

PEC Zwolle staat met slechts zes punten uit achttien duels stijf onderaan in de Eredivisie. De ploeg uit Overijssel, die pas negen keer scoorde, hervat de competitie op vrijdag 14 januari met een thuiswedstrijd tegen Willem II.