Na Feyenoord heeft ook PSV een bod uitgebracht op Joey Veerman. De Eindhovenaren zijn bereid om 5,5 miljoen euro te betalen voor de spelmaker van sc Heerenveen, melden VI en het Eindhovens Dagblad maandag.

Technisch directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen liet eerder op de dag al weten dat PSV zich had gemengd in de strijd om de handtekening van Veerman, maar dat er nog geen bod op tafel lag.

Daar is nu dus verandering in gekomen. PSV zou snel zaken willen doen, om Veerman al mee te kunnen nemen naar het trainingskamp in het Spaanse Marbella. Ook heeft trainer Roger Schmidt naar verluidt al met de mogelijke aanwinst gesproken.

Een overeenkomst tussen PSV en Heerenveen is er nog niet, mede omdat er onenigheid is over een doorverkooppercentage. Ook is Feyenoord nog niet uit beeld, al zou het bod uit Rotterdam met 4 miljoen euro beduidend lager liggen.

Feyenoord deed tijdens de zomerse transferperiode ook al een poging om de 23-jarige Veerman in te lijven, maar het kwam niet tot een transfer. Ook AZ wilde niet voldoen aan de vraagprijs, net als Hellas Verona en Rangers FC.

Heerenveen wil wel meewerken aan transfer

Heerenveen lijkt deze keer wel open te staan voor een transfer. "Joey is gewoon een goede speler, die absoluut een stap hogerop kan en wil maken", zegt De Haan. "Als de voorwaarden goed zijn, dan gaan we kijken of alle partijen daaraan willen meewerken."

Het contract van Veerman bij Heerenveen loopt nog tot en met de zomer van 2024, waardoor de Friezen een flinke transfersom kunnen vragen. In achttien competitieduels was de middenvelder dit seizoen goed voor drie treffers en zes assists.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie