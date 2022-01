Net als Feyenoord probeert ook PSV om Joey Veerman over te nemen van sc Heerenveen. Technisch directeur Ferry de Haan van de Friese club laat maandag aan Omrop Fryslân weten dat de Eindhovenaren zich bij hem hebben gemeld voor de middenvelder.

"PSV heeft interesse, maar het is niet dat we daar nu naartoe werken", zegt De Haan. Een officieel bod vanuit Eindhoven heeft hij nog niet ontvangen. Vorige week werd bekend dat Feyenoord al wel een aanbieding heeft gedaan.

"Dat ligt nu op tafel. We hebben bij Feyenoord aangegeven dat we moeten kijken of we het kunnen bespreken." Concrete belangstelling van andere clubs is er volgens De Haan momenteel niet. "Dat is mij in ieder geval niet bekend."

Feyenoord deed tijdens de zomerse transferperiode ook al een poging om de 23-jarige Veerman in te lijven, maar het kwam niet tot een transfer. Ook AZ wilde niet voldoen aan de vraagprijs, net als Hellas Verona en Rangers FC.

De Haan sluit niet uit dat Veerman deze winter alsnog vertrekt. "Joey is gewoon een goede speler, die absoluut een stap hogerop kan en wil maken. Als de voorwaarden goed zijn, dan gaan we kijken of alle partijen daaraan willen meewerken."

Het contract van Veerman bij Heerenveen loopt nog tot en met de zomer van 2024, waardoor de Friezen een flinke transfersom kunnen vragen. In achttien competitieduels was de spelmaker dit seizoen goed voor drie treffers en zes assists.

