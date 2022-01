Ferdi Kadioglu kiest voor een interlandloopbaan bij Turkije. De middenvelder van Fenerbahçe speelde tot afgelopen zomer voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen.

Fenerbahçe maakt maandag bekend dat de 22-jarige Kadioglu na overleg met zijn familie voor een interlandloopbaan in Turkije heeft gekozen. Het talent werd geboren in Arnhem als zoon van een Turkse vader en een Nederlands-Canadese moeder.

De voormalige speler van NEC gold jarenlang als een groot talent en debuteerde in 2015 bij Oranje onder 16 in de nationale jeugdselecties. Afgelopen zomer was Kadioglu met Jong Oranje actief op het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. Jong Oranje verloor daar in de halve finales met 2-1 van Duitsland en Kadioglu had in die wedstrijd een basisplaats.

De middenvelder verruilde NEC in 2018 voor Fenerbahçe, waar hij sindsdien meestal een basisplaats heeft. De topclub uit Istanboel staat momenteel vierde in de Turkse Süper Lig.

Kadioglu werd afgelopen najaar benaderd door Hamit Altintop, oud-international en bestuurslid van de Turkse voetbalbond. Turkije hoopt zich met een nieuwe generatie spelers voor het WK in Qatar te plaatsen.

Dat wordt een zwaar karwei, want in de play-offs in maart speelt Turkije eerst tegen Portugal. De winnaar strijdt vervolgens met Europees kampioen Italië of Noord-Macedonië om een WK-ticket.