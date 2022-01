Joan Laporta heeft de concurrentie maandag gewaarschuwd. Volgens de voorzitter van FC Barcelona heeft zijn club weer voldoende financiële mogelijkheden om topspelers te kopen.

"Laat iedereen zich maar klaarmaken, want Barcelona is terug", zei Laporta bij de presentatie van Ferran Torres. "De wederopstanding van Barça is een feit en de voetbalwereld weet dat."

De 21-jarige Torres is de eerste grote aankoop van de topclub sinds Laporta vorig jaar terugkeerde als voorzitter. De Spaanse aanvaller werd voor zo'n 55 miljoen euro overgenomen van Manchester City. Daar kan nog 10 miljoen euro aan bonussen bij komen.

Barcelona kon afgelopen zomer vanwege een schuld van ruim 1 miljard euro weinig uitrichten op de transfermarkt en moest zelfs Lionel Messi laten gaan. Met Memphis Depay, Eric García en Sergio Agüero werden er vooral transfervrije spelers gehaald. De resultaten in de eerste seizoenshelft vielen tegen, waardoor trainer Ronald Koeman in november ontslagen werd.

Vorige maand gingen de leden van de Catalaanse club akkoord met een lening van 1,5 miljard euro. Dat geld is vooral bedoeld om stadion Camp Nou te renoveren en uit te breiden, maar de nieuwe trainer Xavi mag een deel van de lening ook gebruiken om zijn selectie te versterken.

"Onze status op de transfermarkt is nog steeds hetzelfde: iedere topvoetballer overweegt om voor ons te spelen", aldus Laporta. "We werken hard aan onze plannen voor de komende zomerse transferperiode. We zullen ons versterken op de posities waar de coach versterking wil. Alles is mogelijk als we het goed doen."

Barcelona-voorzitter Joan Laporta (links) is blij met zijn aankoop Ferran Torres.

Barcelona kan Torres nog niet inschrijven

Laporta moest ondanks zijn positieve boodschap erkennen dat Barcelona op dit moment aan strenge regels gebonden is. Vanwege de financiële problemen mag de club dit seizoen van La Liga 'slechts' 97 miljoen euro uitgeven aan salarissen.

Torres is daardoor nog niet ingeschreven bij de organisatie van de Spaanse competitie. Het is maar de vraag of de aankoop deze week kan debuteren. Barça gaat woensdag in de beker op bezoek bij derdedivisionist Linares en speelt zaterdag in La Liga tegen Granada.

"We hebben voor Ferran een uitzondering gemaakt door hem nu al vast te leggen, terwijl we nog niet voldoen aan de Fair Play-regels", zei Laporta. "We werken eraan om het voor elkaar te krijgen dat hij mag spelen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken."

Barcelona hoopt het aflopende contract van Ousmane Dembélé te verlengen, om op die manier voor het komende half jaar ruimte te creëren in het salarishuis.

"Er ligt al enige tijd een aanbieding op tafel", aldus sportief directeur Mateu Alemany. "Het antwoord van Ousmane moet snel komen, want we willen Ferran zo vlug mogelijk beschikbaar krijgen voor Xavi. We zijn ervan overtuigd dat dat voor zondag lukt."

