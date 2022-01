Ajax is maandag met de teruggekeerde Brian Brobbey naar de Portugese regio Algarve vertrokken voor een trainingskamp. Trainer Erik ten Hag gaat zijn ploeg in Quinta do Lago voorbereiden op de tweede helft van het seizoen.

Brobbey verliet Ajax een half jaar geleden voor een avontuur bij de Duitse club RB Leipzig, maar de negentienjarige spits is nu op huurbasis alweer terug in Amsterdam.

Doelman André Onana en spits Sébastien Haller ontbreken in de selectie van Ten Hag. Zij doen met respectievelijk Kameroen en Ivoorkust mee aan het toernooi om de Afrika Cup, dat komende zondag in Kameroen begint.

Ajax hervat de competitie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een week later neemt de landskampioen het in Eindhoven op tegen koploper PSV, dat halverwege het seizoen één punt meer heeft.

Feyenoord haalde zaterdag een streep door het geplande trainingskamp in Zuid-Spanje vanwege "meerdere" coronabesmettingen binnen de selectie. Bij Ajax lijken er geen spelers in Nederland te zijn achtergebleven vanwege een positieve test.

PSV vliegt dinsdag naar Marbella voor een trainingskamp. Vitesse verblijft deze week net als Ajax in het zuiden van Portugal (Alcantarilha), NEC is sinds zondag in Andalusië en FC Groningen is vanaf zaterdag drie dagen in Duitsland. De andere twaalf Eredivisie-clubs blijven in Nederland.

