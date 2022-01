Trainer Frank Wormuth vertrekt aan het einde van het seizoen bij Heracles Almelo. De 61-jarige Duitser is op zoek naar een nieuwe uitdaging en zal zijn aflopende contract niet verlengen.

"Ik ben op het punt en de leeftijd beland dat ik mezelf weer afvraag of ik nog een stap kan maken", verklaart Wormuth zijn besluit. "Tijdens de feestdagen heb ik goed nagedacht over mijn keuze. Die was moeilijk, omdat ik goede dingen ga verlaten. Maar ik kan nu nog een keer een andere uitdaging aangaan."

Wormuth is sinds de zomer van 2018 werkzaam bij Heracles, waarmee hij tot dusver verdienstelijk presteerde. De Almeloërs eindigden in de eerste drie seizoenen onder zijn bewind respectievelijk op de zevende, achtste en negende plek. Afgelopen zomer werd zijn contract nog met een jaar verlengd.

"We werken op een goede manier samen en dat hadden we bij wijze van spreken nog vijf jaar kunnen doen. Frank heeft in de afgelopen 3,5 jaar met verschillende selecties bewezen een goede trainer te zijn", aldus technisch directeur Tim Gilissen, die het besluit van zijn trainer "betreurt, maar respecteert".

'Hij is eerzuchtig genoeg om op een goede manier af te sluiten'

Dit seizoen heeft Heracles het een stuk moeilijker dan in de afgelopen jaren. De ploeg van Wormuth bezet na achttien speelronden de dertiende plek in de Eredivisie en is zeven punten verwijderd van het linkerrijtje. Het verschil met nummer zestien Sparta Rotterdam is slechts vijf punten.

Gilissen vreest niet dat Wormuth zijn laatste half jaar gaat afraffelen. "Na drie seizoenen intensieve samenwerking ken ik hem. Hij is hier 's ochtends altijd als eerste en gaat 's avonds als laatste weg. Hij is eerzuchtig genoeg om dit op een goede manier af te sluiten en de resultaten die we graag willen te realiseren."

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Wormuth wordt en waar de Duitser zijn loopbaan voortzet. Voor zijn vertrek naar Heracles was Wormuth alleen in zijn geboorteland actief. Hij werkte bij onder meer Union Berlin en de Duitse voetbalbond.

Wormuth is niet de eerste Eredivisie-trainer die zelf kiest voor een vertrek. Kees van Wonderen, momenteel coach van Go Ahead Eagles, liet vlak voor Kerst weten zijn aflopende contract bij de ploeg uit Deventer niet te verlengen.

