Trainer Carlo Ancelotti ligt niet wakker van de verrassende 1-0-nederlaag van Real Madrid bij Getafe. De Italiaan, die de Spaanse koploper zondag pas voor de tweede keer dit seizoen zag verliezen in de competitie, merkte wel dat zijn spelers totaal niet bij de les waren.

"Er is niet veel over deze wedstrijd te zeggen. Behalve dan dat mijn spelers speelden alsof ze nog op vakantie waren", zei Ancelotti. "Deze ploeg was geen schim van het team dat ik voor Kerst in actie zag. Na een vakantieperiode is het nooit makkelijk om weer te spelen, maar dat excuus mogen we niet aanvoeren."

De enige treffer van de wedstrijd viel al na negen minuten door geklungel achterin bij Real. Éder Militão liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Enes Ünal en de oud-speler van FC Twente maakte oog in oog met Thibaut Courtois geen fout.

"Het doelpunt werd weggegeven door een speler die normaal gesproken excelleert in het verdedigende aspect", baalde Ancelotti. "In de eerste tien minuten na die goal toonden we een goede instelling, maar daarna werden we nerveus, leden we veel balverlies en verloren we veel duels. We verdienden het niet om te winnen."

'We moeten dit verlies niet dramatiseren'

Door het verlies in Getafe zag Real een ongeslagen reeks van elf competitiewedstrijden ten einde komen. Espanyol was op 3 oktober de laatste club die erin slaagde om de 'Koninklijke' in La Liga een nederlaag toe te brengen. In de Champions League bleek Real sindsdien ook niet te verslaan.

"Maar we moeten dit verlies niet dramatiseren", vindt Ancelotti. "We blijven koploper en kijken met veel motivatie naar de toekomst. Gisteren zei ik nog tegen de spelers dat ik genoot van de manier waarop ze trainden. Misschien was de coach met zijn gedachten ook nog op vakantie."

Real Madrid staat momenteel als koploper acht punten los. Naaste belager Sevilla heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. Nummer vijf FC Barcelona heeft vijftien punten minder, maar heeft nog één duel tegoed.

