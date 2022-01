Barcelona presenteert eerste aankoop van Xavi

Ferran Torres is maandagochtend in Camp Nou gepresenteerd als nieuwe aanwinst van FC Barcelona. Eind december werd al bekend dat de 21-jarige aanvaller voor 55 miljoen euro over zou komen van Manchester City. De 22-voudig Spaans international tekende tot medio 2027 en is de eerste aankoop van de nieuwe trainer Xavi.