De Kamps keert bij Sparta terug in Eredivisie

Joeri de Kamps keert na 5,5 jaar terug in de Eredivisie. De middenvelder, die volgende maand zijn dertigste verjaardag viert, wordt de rest van het seizoen door Sparta gehuurd van Slovan Bratislava. De Kamps doorliep de jeugdopleiding van Ajax en kwam in de Eredivisie uit voor sc Heerenveen en NAC Breda. Hij staat in Nederland vooral bekend als kaartenpakker. In het seizoen 2014/2015 kreeg hij in dienst van NAC twaalf keer geel en daarmee is hij met Guy Ramos, Christián Cuevas en Tom Beugelsdijk recordhouder. (Bron: Sparta Rotterdam)