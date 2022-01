Lewis Baker vertrekt na zeventien jaar bij Chelsea

Ken je hem nog? Het is Lewis Baker, die in het seizoen 2016/2017 door Vitesse van Chelsea werd gehuurd. De 25-jarige middenvelder werd aan nog zeven clubs verhuurd door de Londense topclub, terwijl hij nooit een Premier League-wedstrijd voor Chelsea speelde. Zeventien jaar geleden kwam Baker in de jeugdopleiding van Chelsea terecht en nu vertrekt hij definitief. Hij tekent een contract tot medio 2024 bij Stoke City, dat uitkomt in het Championship. (Bron: Stoke City)